■ Global ETF Daily & News ■ (2020/05/06)파생/ETF 강송철 /곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: USO(+9.4%), UNG(+5.2%), CHIQ(+3.9%), VNM(+3.2%), IHI(+2.9%)* Losers: JETS(-2.7%), INDA(-2.0%), OIH(-1.9%), XOP(-1.6%), CUT(-1.5%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: USO(+26.2%), UNG(+7.7%), XOP(+6.7%), I GV (1,605 0.00%) (+5.2%), EWW(+3.8%)* Losers: JETS(-9.1%), PALL(-5.4%), IYT(-5.2%), CUT(-4.9%), X LF (12,550 +0.40%) (-4.1%)▶️ 52 Week HighGDX(+2.4%), SG (2,045 +0.49%) DM(+1.8%), GOAU(+1.4%)▶️ 52 Week LowBDRY(-6.1%)♣️ News[FT] Wall Street closes higher after oil rally takes Brent over $30- 뉴욕증시는 브렌트유 배럴 (11,900 +3.93%) 당 30달러 돌파와 헬스케어 섹터 강세에 상승 마감- 스페인, 이탈리아, 인도 등이 코로나로 인한 폐쇄 조치 완화하기로 하면서 투자심리 자극- 미국 경제 재개(repoen) 시작. GDP 비중 가장 큰 캘리포니아주 금주 후반 일부 소매점 영업재개- 브렌트유 14% 상승한 31달러, WTI 20% 상승한 배럴 당 24.6달러로 1주 전보다 대략 2배 상승- WTI 6월, 7월물 간 콘탱고는 7.6%, 브렌트 7월, 8월물 간 콘탱고는 2.7%로 슈퍼콘탱고 상황 진정[SA] U.S. crude supply rose 8.4M barrels last week, API says- API 주간 원유재고 데이터, 5월 1일까지 한 주간 미국 원유재고 8.4백만 배럴 증가, 5주째 상승- 가솔린 재고 2.2백만 배럴 감소, 쿠싱 원유재고 2.6백만 배럴 증가- EIA 주간 원유재고 데이터는 수요일 발표 예정. 지난주 원유재고 7.1백만 배럴 증가 예상- 3월말 이후 미국 원유재고 주간 평균 14백만 배럴 증가. 지난주 8.9백만 배럴 증가해 속도 감소- 쿠싱 원유재고는 3월말 이후 최근 5주간 매주 평균 4.8백만 배럴 씩 증가해왔음