뉴이스트, 미니 8집 타이틀곡 ‘I’m in Trouble’ 확정…트랙리스트 공개

그룹 뉴이스트(JR, 아론, 백호, 민현, 렌)의 미니 8집 'The Nocturne(더 녹턴)' 트랙리스트가 드디어 베일을 벗었다.소속사 플레디스 엔터테인먼트는 4일 정오 뉴이스트 공식 SNS를 통해 미니 8집 'The Nocturne(더 녹턴)'의 트랙리스트와 타이틀곡 명 'I'm in Trouble(아임 인 트러블)'을 최초 공개하며 오는 11일 발매를 앞두고 있는 앨범에 대한 궁금증과 기대가 최고조에 달하고 있다.미니 8집 'The Nocturne(더 녹턴)'이 '밤'을 주제로 하고 있는 만큼 시크한 블랙과 블루의 조화가 시선을 집중 시키는 이번 트랙리스트에는 타이틀곡을 포함한 총 6개의 트랙을 공개, 앨범을 한층 더 풍요롭게 만드는 수록곡들로 리스너들을 완벽히 매료 시킬 예정이다.특히 트랙리스트 속 최초 공개된 타이틀곡 'I'm in Trouble(아임 인 트러블)'은 깊어질 밤 속에 더욱 깊어질 감성을 표현한 R&B POP 장르의 곡이다. 이에 백호가 작사와 작곡에 참여해 기존에 뉴이스트가 선보인 모습과는 또 다른 과감함과 짜릿한 전율을 선사, 치명적인 매력을 느낄 수 있는 곡으로 전해졌다.뿐만 아니라 타이틀곡을 비롯해 'Moon Dance', 'Firework', 'Back To Me (평행우주)', '꼭', '반딧별'까지 제목만으로도 기대감을 부풀게 하는 6개의 트랙이 베일을 벗었다. 뉴이스트는 이번 앨범을 통해 공감대를 형성하는 메시지와 상상력을 자극하는 음악으로 현실과 판타지의 경계에 선 듯 오묘하면서도 황홀한 시간을 선물할 예정.앞서 순차적으로 오피셜 포토를 공개해 다채로운 매력을 선사한 뉴이스트는 단 7일 앞으로 다가온 컴백일 전까지 더욱 다양한 콘텐츠로 대중들과 소통할 계획을 밝히며 오는 11일 발매되는 미니 8집 'The Nocturne(더 녹턴)'을 더욱 손꼽아 기다리게 만들었다.이처럼 높은 관심을 모으고 있는 뉴이스트의 새 앨범은 온라인 앨범 판매 사이트 'YES24' 4월 5주 차 종합 베스트셀러 1위에 등극, 이외 음반 사이트에서도 차트 상위권을 석권하는 등 뉴이스트를 기다려 온 많은 이들의 뜨거운 인기를 입증했다.한편, 뉴이스트는 오는 5월 11일 오후 6시 미니 8집 'The Nocturne(더 녹턴)'을 발매한다.