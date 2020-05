# 1Q20 글로벌 완성차 성적표 종합 [ 신한 (4,945 0.00%) 금융투자 자동차/2차전지 정용진]1) 1Q20 성과 비교(퍼포먼스 순으로 배치)- 판매: 테슬라(+40%), 기아(-7%), 현대(-12%), 다임러(-17%), 포드(-21%), VW(-25%), 르노(-26%), 푸조(-29%)- 매출: 테슬라(+32%), 기아(+17%), 현대(+6%), 다임러(-6%), VW(-8%), 포드(-15%), 푸조(-16%), 르노(-19%)- OP/EBIT 증감: 테슬라(+8억달러), 현대(+400억원), 기아(-1500억원), 다임러(-2억유로), VW(-3억유로), 포드(-3억달러)- 유동성 증감: 테슬라(+59억달러), 현대차 (91,700 -2.03%) (+1.4조원), 기아차 (28,900 -2.53%) (+1.1조원), 포드(-1억달러), 다임러(-20억유로), VW(-22억유로)2) 명백한 Winner와 Loser…하지만 주가는 모두(ex. Tesla)가 지지부진- 1분기 Winner는 견조한 수요(테슬라)나 안정적 생산 포트폴리오(현대/기아)가 결정- 5월 중순까지 미국/유럽의 공급망 충격 지속되는 가운데 차별적인 성과를 보이고 있는 Winner의 주가 상승을 기대- but 주가는 테슬라(3월 바닥 대비 +94%) 강세 vs. 전통 OEM(평균 +35%)의 부진 양상 지속- 완성차 내 단기 실적에 대한 선별적 접근보다 차별화된 전기차 수요에 대한 관심만 높은 상황- 테슬라의 독주를 견제하기 위한 완성차의 전동화 투자가 지속돼 관련 Capex 증가세인 점이 관전 포인트(모든 OEM들은 경상 투자를 축소하고 EV 및 디지털 투자 확대)- EV 모멘텀이 여전히 유효한 점을 통해 2차전지 업체에 대한 관심 필요3) 완성차에게 필요한건 Again, Great America?- 전통 OEM의 주가 반등 시점은 선진 (8,640 +1.77%) 국 수요 바닥을 확인한 이후가 될 전망- 재고를 타이트하게 통제 중인 국내 완성차 업체들의 수출 반등도 동시점에 가능할 것으로 기대- 미국 수요의 반등은 5월인가? 5/1 도요타의 미국 판매 총괄은 4월 수요에 대해 'We've hit bottom'이라고 표현- 5월부터 락다운 해제와 수요 정상화 가능성에 대한 메시지로 해석- 4월말 GM과 포드는 생산 재개에 대한 미디어 브리프 진행- 4월말까지 미국 전역의 리테일망이 세미 오픈 이상으로 회복된 것을 확인4) Top picks: Battery LG화학 (363,000 -3.59%) & Auto 현대차 - 4월 자동차 수출은 -36.3%로 저조했으나 전기차 +56.3% 증가- 완성차의 전기차 모멘텀이 굳건한 상황에서 선제적으로 투자한 국내 2차전지 업체들의 과점화 가속될 전망, 관련 Top picks LG화학 - 5월 중순 미국 완성차의 생산 재개를 기점으로 완성차 수요 회복 기대- 유연한 생산 체제를 바탕으로 재고를 통제한 국내 공장의 수출 회복도 가시화될 전망- 수요 바텀 확인 후 완성차 주가 반등시 Top picks 현대차