베트남, 내수 소매판매 증가‥주가급락 기업인수 `기회`‥호텔매물 대거 시장으로/美 증시 하락‥버핏도 61조원 날렸다

* 베트남 올 4개월 만에 123억3000만 달러의 외국인 직접투자(FDI) 유치





* 베트남 산업용 토지 가격, 코로나19 대유행 기간에도 상승 중





* 베트남, 내수 소매판매 꾸준한 증가세





* 베트남 기업들, 주가 급락으로 내국인 기업들 인수 우려 높아져





* 베트남 호텔 매물 대량으로 풀린다





* 베트남 자동차 빈패스트 판매량 올 1분기 5,000대 돌파





* 베 제약회사들.. 올 1분기 막대한 수익 ‘위기는 기회’





* 피치, HCV의 IDR 등급 `B+` → `B` 하향 조정





* 올 4월 국제선 승객 수 -99%.. 최악의 시나리오 예측보다 더 타격 받은 항공 산업

* 올 첫 4개월, 베트남 사회-경제 주요 내용





* 글로벌 주요지표



- DOW : 23,723.69 (-2.55%)



- NASDAQ : 8,604.95 (-3.20%)



- S&P500 : 2,830.71 (-2.81%)



- STOXX600 : 337.39 (-0.78%)



- 달러인덱스 : 99.08 (+0.06%)



- WTI : 19.78 (+4.99%)



- 미국 10년물 : 0.6118 (-2.75bp)

* 원/달러 : 1,220.94 (+1.37%)

* "감산 개시" WTI 20달러선 눈앞…`中책임론 갈등` 미 증시 하락





* "올 세계경제, 2차 대전 이후 최악…日·獨 GDP 합친 9조달러 손실"





* 전세계 기업 1분기 순익 40% 줄었다…美·中 선방, 日·유럽 추락

* ECB 라가르드 "코로나19로 유로존 경제 최대 12% 위축" 전망





* ECB, 금리·양적완화 동결…장기대출 금리 인하





* 미국 FDA, 코로나19 치료제로 `렘데시비르` 긴급사용 승인





* 거리두기 잊은 뉴욕 센트럴파크 인파…주지사 "제발 마스크라도"





* 트럼프 이어 폼페이오도 코로나19 발원지로 우한연구소 지목





* 폼페이오 "북 핵포기 설득 임무 계속"…GP총격엔 "우발적"





* `투자의 귀재`도 61조원 날렸다…버핏 "지금은 베팅에 신중해야"





* "테슬라 주가 너무 높다"…CEO 머스크가 밝힌 이유





* 코로나 여파에 아마존 1분기 매출 26% 늘고 순익 29% 감소





* 연쇄 부도위기 맞은 글로벌 항공업계…“2500만명 실직 위기”

* 유럽 코로나19 둔화…백신 개발 공조 논의 본격화





* 영국 코로나19 사망자수 이탈리아 근접…모바일앱 시험가동

* 러시아 코로나19 확산 가속…"하루 1만명 확진"





* 일본 코로나 신규 확진 3일 201명…4일 긴급사태 연장 결정





* 일본 국민 다수 "개헌 필요하나 아베 총리 주도에는 반대"





* 인도 코로나 확산 일로…하루 최다 2천644명 신규 확진





* 필리핀, 10일 아침까지 국제선 여객기 운항 중단





* 인니 코로나19 누적 확진자 한국 넘어서…신규 확진 292명





* 말레이, 코로나19 확산 막겠다며 불법 체류자 수백명 체포





* 20일 연속 코로나19 확진 `0` 라오스, 4일부터 봉쇄령 완화





* 6일부터 생활방역 전환…문 닫았던 시설들 운영 재개





* 초·중·고교생 이달 학교 간다…이르면 18일 高 3부터 등교





* "코로나가 4차 산업혁명 방아쇠 당겼다…진행속도 빨라질 것"





* `K프리미엄` 시대…`메이드 인 코리아` 대접이 달라졌다





* BBC도 산케이도 "한국 다시 봤다"…`K방역` 호평 기사 5000여건





* S&P "한국 올 성장률 마이너스로 떨어져도 내년엔 5% 이상 반등"





* 기업들, 코로나 뚫고 잘 달렸지만…"2분기는 정말 쉽지 않다"





* 수출 중소·중견기업 3곳 중 2곳…"코로나로 원자재 조달·생산 취소 애로"





* 렘데시비르 FDA 승인…韓·日도 특례수입 검토





* 완구업계 `언택트 제품` 출시 봇물





* 해외여행 미리 예약하면 100만원 할인…15% 싼 선불 항공권도





* 한국경제TV·한국외대 `2020 베트남·아세안 최고위과정` / `베트남어 초·중급 과정` 모집





-베트남, 올 4개월 동안 123억3000만 달러 FDI 유치, 특히 제조업으로 외국인 투자자들 가장 적극적인 접근, 매력적인 산업으로 부상-베 기획투자처, 외국인 직접투자(FDI) 지난해 동 기간 기록했던 투자금액의 84.5%에 해당, 지출의 경우 4월 20일 현재 51억 5천만 달러로 전년 동기 대비 9.6% 감소 보이며, 이 기간 동안 베트남은 984건의 외국인 투자 사업 허가하며, 총 등록 자본금 67억8000만 달러로 26.9% 증가..-주 요인으로 남부 바크라이우 지방에 위치한 40억 달러 규모의 액화천연가스(LNG) 발전소 투자로 분석-1~4월 외국인 투자 18개 업종 중 제조업 약 60억 달러로 가장 활발, 전력생산과 유통이 39억 달러, 도소매 7억7600만 달러, 부동산 6억6500만 달러 순-바크라이우는 40억 달러(전체의 32.4%)로 이 기간 가장 많은 FDI 자본수입 유치, 바리아붕따우성과 호치민시는 각각 19억 달러(15.4%)와 13억1000만 달러(10.6%)로 2, 3위 차지-싱가포르, 올 4개월 동안 50억7000만 달러로 투자국 1위, 태국 14억6000만 달러, 일본 11억6000만 달러 순-사업 건수의 경우 한국이 265건으로 1위, 중국, 일본, 싱가포르는 각각 135건, 116건, 81건으로 각가 2,3,4위를 차지했다.-베트남 북부지역의 산업단지 토지임대료, 2020년 1분기 6.5% 증가 및 남부지역 산업단지도 지난해 동기 대비 12.2% 증가-글로발 부동산 중개기업 JLL(Jones Lang LaSalle), 최근 보고서에서 포스트 코로나 대비하는 투자자와 기업들 낙관적 전망 속 산업용 부동산 부문에 투자 이어져.. 동향 보고-특히 지난해 미-중 무역 긴장에 밀려 생산지 이전 이어지고, 글로벌 기업들의 동남아 시장 진출 이어지며, 향후 동남아시아 산업단지 부동산과 특히 베트남의 부동산이 더 매력적일 것-JLL의 올 1분기 보고서, 베트남 북부지역 인프라 잘 발달되어 있고 중국과 인접해 수출입 용이 및 글로벌 기업들의 중국 내 공장 가까이서 생산 포트폴리오를 다양화하려는 요구 맞물려 수요 늘고 있어.. 이 지역 평균 땅값은 ㎡당 99달러로 지난해 같은 기간보다 6.5% 상승 또한 중소·중견기업이 선호하는 기성 공장 건물은 월 4.0~5.0/㎡당 임대료로 안정세 유지하며 이미 가득차 당장 입주 불가-호치민市 산업통상부, 코로나 방역과 확산방지를 위한 ‘사회적 격리’ 여파로 상품과 서비스 매출의 총 소매판매 작년대비 감소-코로나19로 인해 기업들 생산활동에 투입자재 공급과 가격, 소비습관 변화, 구매력 등에 영향 미쳐.. 산업생산, 무역, 수출입 활동 크게 위축되었으나, 하지만 소매판매는 꾸준한 구매력 유지-올해 3월 산업생산지수(IIP) 전월 대비 3.4% 증가했지만, 작년 동 기간보다 6.6% 감소할 것으로 추정-올해 1분기 소매업 성장률 유지에 3가지 요인 주요 : 1. 소비행태의 변화 (소비구조 조정, 필수품 구매 중심, 시장 및 쇼핑센터 통한 쇼핑 감소, 소비지출 증가) 2. 슈퍼마켓과 온라인 쇼핑으로 전환. 3. 충분한 생활물자 공급(향후 2-3개월 동안 지속적이고 완전한 공급 보장)-정부와 기업은 생필품 재고량 요청 보다 더 많은 물량을 공급할 준비를 하고, 국내 시장을 위한 물자 공급을 우선시하며, 필요하다면 수출마저 중단하겠다고 약속에 국민들은 신뢰-베 주식시장 급락으로 베트남 기업들 실질가치 떨어지며, 외국계 투자금에 기업 넘어갈라 전전긍긍-베 통계청 자료, 올해 1분기 외국인 간접투자 지난해 같은 기간 1653건보다 2523건, 총 20억 달러 규모로 증가-JP모건베트남기회펀드(JPMorgan Vietnam Opportunities Fund), 군사은행(MBB) 주식 200만주를 베트남성장주식소득모펀드(Vietnam Growth Stock Income Mother Fund) 이동하는 등 외국계 자본 직접 및 간접 투자 규모 더욱 늘이며,현지 기업 · 금융 등 알짜 업체들과의 빅딜 하나씩 맺는 중-아퀼라 SPC社(Aquila SPC Ltd, Dragon Capital 관련사), Arisaig Asia Consumer Fund로 42만 MWG 주식을 양도-AFC베트남펀드, 기업 가치에 비해 많은 종목들 저평가돼 있어, 외국계 투자금들 이들 종목 매입에 관심, 다음 분기도 외국 자본 계속 들어올 것 전망-하노이 호안끼엠 지역 위치한 호텔들 코로나 영향으로 매물로 나오고 있어-크고 작은 규모의 호텔과 모텔 그리고 게스트하우스 등 매물과 임대계약 등 새 주인 찾는다-코로나 팬데믹으로 관광사업체 특히 숙박업 손님 발길 끊기며 폐업 이어져, 알짜 호텔들도 매물로 시장에 나왔다-대형 호텔들도 임시로 직원 감축 및 교대 근무 시행에 무급휴가로 버티기… 일부 대형호텔은 직원 50% 이상 감원-베트남 부동산 전문가들, 앞으로 3~4개월 안에 나오는 호텔들 더 늘어날 전망. 따라서 대다수 부동산 전문가들은 투자자들은 이 시기 호텔을 구입할 좋은 시기 권고-2020년 1분기 자동차 등록 자료, 빈패스트(Vinfast) 베트남 내 자동차 판매량 5위 5,124대 판매 기록, 특히 해치백 파딜 인기 상승 중-올 1분기 베트남 자동차 판매 1위 현대(TC모터), 2위 도요타, 3위 기아(타코), 4위 혼다에 이어 빈패스트 5위 기록-A해치백 부문도 1위는 현대 i10(3860대), 빈패스트 파딜 판매량 3195대로 2위, 3위는 기아모닝 1240대, 4위 도요타 위고 511대 등 순위에-D클래스 고급차 부문 : 메르세데스-벤츠 E클래스, BMW 5시리즈, 볼보 S90 또는 메르세데스-벤츠 GLE, BMW X5, 푸조 5008, 아우디 Q5..., 빈패스트 럭스 A2.0, 럭스 SA2.0 등 인기 차종들 시장 장악-한편, 베트남 자동차협회(VAMA), 2019년 판매된 자동차 수 32만2322대로 지난 2018년보다 11.7% 증가-2020년 1분기 제약사 재무제표 발표, 모든 제약사들.. 전년비 수익과 이익 두 마리 다 잡아-연초에 애널리스트 공통된 전망, 제약사 막대한 이익 챙길 것-하우장 제약합동주식회사(HauGiang Pharmaceutical Joint Stock Company) 2020년 1분기 재무제표: 2019년 1분기 대비 순이익 12% 성장, 8천580억 VND(미화 3천7백만 달러)에 달해. 세전 이익 1,770억 VND로 31% 증가, 특히 동 기업의 코로나19 관련 의약품 소비 수요, 특히 면역력 제품들 성장세 견인-DHG Pharma 2020년 VND 7,200억 VND 수익 실현시킬 듯-Imexpharm제약 공동주식회사, 올 1분기 매출 11% 증가 및 세전 이익 13% 증가로 이익금 510억 VND 이상, 올 순이익 기록 낼 듯-국제신용평가社 피치(Fitch Ratings), HCV(Home Credit Vietnam Finance Company Limited)의 기본등급을 `B+`에서 `B`로 하향 조정-HCV의 장기 외화 발행자 기본 등급(IDR)에 대한 전망도 `부정적`으로-코로나 팬데믹이 HCV의 신용 프로필에 악영향 압력 높아져, 2020년 후반기 경제가 회복한다는 가정하에 베트남의 무담보 소비자금융 회사의 탄력성 좋아져 충분히 상승할 것으로 전망-현재 HCV는 네덜란드 홈 크레딧 그룹과 연계 통한 이익 많고 또한 HCV의 운영환경과 수익성 좋아 지속 가능한 성장에 긍정적 평가.. 그러나, 베트남 시장에 신규 소비자금융 기업들 나타나며 경쟁 심화 중-베 교통부, 항공산업 코로나 팬데믹으로 최악의 타격 입어, 올 항공 이용객 예상치 지난해 절반도 못 미칠 듯, 최악의 시나리오 예상, 4월의 경우 국제선 여객량 99% 감소-베 교통부 정부 보고서, 4월 승객 코로나 유행 이전의 1-2퍼센트에 불과, 최악의 코로나 유행의 경우 올해 4천3백만 승객 이용 예상, 이는 전년비 46% 감소량-국영기업 중 베트남항공, 1분기 수익 26% 감소로 가장 큰 타격 입어. 또한 베트남 항공교통관리공사(VATM)가 운영하는 교통량은 60% 줄었다-MoT는 항공편 외에도, 도로 운송의 수익과 물동량에서 전년대비 40-80% 감소 보고 및 4월은 여객 운송 완전히 중단, 화물 운송은 전년대비 40% 감소- 베트남 경제, 코로나19 영향으로 올 첫 4개월 매우 부정적 영향 평가<2020년 1분기 또는 4월까지 주요 지표 성장률>1. 농업생산 : 현지 예비보고서(preliminary reports of localities)따르면, 메콩델타 지역 쌀 1천55만 톤 생산, 지난해 같은 기간보다 3억2980만 톤 줄어2. 어업 : 첫 4개월 동안 전체 양식 생산량 2천200.9만 톤으로 지난해 같은 기간보다 0.3% 증가3. 공업생산 : 산업생산지수, 지난해 같은 기간 9.2%에 비해 1.8% 성장한 것으로 추정, 제조업과 가공업 성장률 3%, 발전 및 유통 2.9%, 상수도 및 폐기물 처리량 3.6% 증가, 광물취득 6.8% 감소4. 투자 : 주 투자 자본 지출액 4월 20일 현재 VND 83조 7천억 동으로, 12.9% 증가. 이는 올해 계획의 18.1%에 해당, 반면 외국인 투자유입액은 123억 달러로 15.5% 감소, 외국인 투자자본 지출가치는 52억 달러로 9.6% 감소5. 주예산수입 : 총예산수입은 올해 계획의 28.2%인 427조2000억 원으로 추산, 지출액은 올해 계획의 23.4%인 408조5000억 원으로 추산6. 수출 : 1~4월 수출입 총액 829억4000만 달러, 798억9000만 달러로 각각 4.7%와 2.1% 증가, 베트남 주요 수출품 : 전화와 액세서리(162억 달러), 전자제품, 컴퓨터, 예비부품(124억 달러), 의류(89억 달러), 기계, 장비 및 공구(69억 달러), 신발(55억 달러), 목재 및 목제품(34억 달러), 자동차 및 공구(22억 달러), 수산물(2억 7천만 달러) 등7. 소비자물가지수 : 전년 동기 비해 4.9% 올라, 최근 5년간 가장 높은 상승률 기록8. 인바운드 관광 : 외국인 입국자 371만3000명, 전년 대비 37.8% 감소참고자료 : 정부 온라인신문, 베트남정부포털, 통계청WTI 5.0% 오르며 주간 17% 상승률…다우지수 622p↓유로스타트, 1분기 유로존 경제 