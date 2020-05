3일(현지시간) USA 투데이는 전문가들이 코로나19 대유행으로 인한 새로운 위험인 디플레이션에 대해 걱정하기 시작했다고 보도했다.미국 노동부는 지난달 10일(현지시간) 3월 소비자물가지수(CPI)가 전달보다 0.4% 하락했다고 발표했다. 금융 전문가들은 전달 대비 0.3% 하락할 것을 예상했는데 이를 웃도는 것이다. 로이터 통신은 미국의 소비자물가지수가 지난 2015년 1월 이후 5년 만에 가장 큰 폭으로 떨어졌다고 분석했다.3월 근원 소비자물가는 0.1% 하락했다. 근원 소비자물가는 미국연방준비제도가 가장 주시하는 지표로 변동성이 높은 에너지와 식품을 제외한 것이다.로이터 통신은 소비자 물가의 추가적인 하락세가 예상된다며 코로나19 사태로 경기 침체가 가시화하면서 디플레이션 우려가 커지고 있다고 분석했다.Moody's Analytics의 이코노미스트인 라이언 스위트도 "미국이 디플레이션 함정에 빠질 위험성이 어느 때보다 지금 더 높다"고 전망했다.누리엘 루비니 미국 뉴욕대 교수는 4월 28일(현지시간) 프로젝트 신디케이트에서 코로나19에 따른 재고 증가, 대량 실업 등이 소비 감소와 투자 부진을 낳고 임금 삭감으로 이어져 다시 경기를 침체시키는 디플레이션 악순환이 우려된다고 밝혔다.USA 투데이도 디플레이션은 소비자들에게 기다리면 가격이 더 떨어질 것이라는 기대감에 구매를 연기하도록 자극하여 경기침체를 촉진시킬 수 있다고 보았다.바클레이스의 이코노미스트인 블레리나 우루시는 대규모 실업으로 인한 소비지출의 감소로 기업들은 매출이 급격히 낮아져 많은 기업들이 임금을 삭감할 것이라고 보았다. 그는 임금 삭감은 소비지출을 더욱 위축시켜 추가적인 물가 하락이 올 수 있다고 우려했다.이미 Delta, Marriott, Macy's, Bed Bath and Beyond, Nordstrom and Macy's 등 수많은 기업들이 임원 급여 삭감을 발표했다. 중소기업들도 매출이 급감하면서 근로자의 임금을 줄이고 있다. 텍사스주의 마케팅 회사인 크리에이티브 노긴의 CEO 트레이시 말로우는 "직원 누구도 해고하지 않았지만 전반적으로 급여를 20%에서 30%까지 삭감했다"고 밝혔다.포브스는 27일(현지시간) "이런 변화가 어떻게, 얼마나 빠르게 발전할 것인지 알 수 없지만, 인플레이션보다 자산 가격의 디플레이션이 올 가능성이 훨씬 크다"고 보았다.JP Morgan Asset Management의 밥 미셸 최고투자책임자는 파이낸셜 타임스와 인터뷰에서 "디플레이션이 조만간 가시화될 수 있다"면서도 "연방준비제도가 제로금리, 무제한 양적완화, 정크본드 매입 등 통화완화정책 기조를 장기간 유지한다면 디플레이션이 장기간 지속되지는 않을 것"이라고 전망했다.스위트는 현재, 몇몇 주들이 경제활동의 재개를 시작했고, 더 이상 코로나19 확산이 없다면 여름까지는 확실한 회복이 예상되지만 가을이나 겨울에 2차 확산이 온다면 디플레이션의 가능성이 증가한다고 지적했다.조세일보 / 형수경 기자 hysk@joseilbo.com