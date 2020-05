`새 매력 품었다` 파나틱스, 4일 `바비 걸` 전격 컴백

한국경제TV 핫뉴스

파나틱스가 `V.A.V.I. GIRL`로 새로운 색깔을 품고 돌아온다.파나틱스는 4일 오후 6시 전 온라인 음악 사이트에 새로운 미니앨범 `PLUS TWO`를 발매하고 타이틀곡 `V.A.V.I. GIRL`로 본격적인 컴백 활동에 돌입한다.파나틱스의 새 앨범에는 타이틀곡 `V.A.V.I. GIRL`을 포함, 총 일곱 트랙이 실려 팬들을 즐겁게 할 예정. 파나틱스는 새로운 앨범을 통해 더욱 업그레이드된 비주얼과 실력으로 팬들과 더욱 적극 소통하겠다는 각오다.특히 이번 활동에선 파나틱스에 새롭게 합류, 벌써부터 기대를 모으는 멤버가 있다. 새 멤버 나연과 비아가 그 주인공으로, 데뷔 앨범 `THE SIX`로 활동했던 도아와 도이 그리고 해외 멤버 시카와 지아이와 호흡을 맞춰 새로운 색깔을 탄생시켰다.파나틱스의 새 미니앨범 타이틀곡 `V.A.V.I. GIRL`은 신나고 펑키한 리듬의 악기 연주와 강력한 신스 베이스 사운드로 완성된 댄스 넘버. 지금껏 보여주었던 파나틱스의 모습과는 완전히 달라진 색다른 음악적 색깔을 보여줄 전망이다.`V.A.V.I. GIRL`의 `V.A.V.I.`는 `다양하고(Variety), 사랑스러우면서도(Adorable), 재주가 뛰어나고(Versatile), 독립적인(Independent)`의 약자. 귀엽고 사랑스러운 다양한 매력을 가짐과 동시에, 다재다능하며 세상을 향한 당당한 자신의 모습을 이야기하는 소녀의 노랫말을 담았다.음원과 함께 공개될 `V.A.V.I. GIRL`도 필수 감상 포인트다. 앞서 다양한 콘셉트 포토와 티저를 통해 더욱 달라진 매력을 선보인 파나틱스. 이들의 새로운 색깔과 음악을 뮤직비디오를 통해 제대로 즐겨볼 수 있기 때문이다.앨범에 함께한 작가들의 면모도 화려하다. 타이틀곡 및 앨범 전체 프로듀싱을 맡은 신예 프로듀서 팀 MADEWELL을 필두로, 캐나다 프로듀서 JOHNEAST가 `PLUS TWO`에 참여했다. 또한 아이즈원, 모모랜드, 아스트로, 박지훈, JO1 등의 아티스트 곡을 프로듀싱한 YOSKE도 힘을 보태 앨범의 완성도를 높였다.파나틱스의 새로운 모습을 만날 수 있는 `V.A.V.I. GIRL`을 포함한 새로운 미니앨범 `PLUS TWO`는 4일 오후 6시부터 전 온라인 음악 사이트에서 감상할 수 있다.