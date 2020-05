방탄소년단, 美 `2020 키즈 초이스 어워드`서 페이보릿 뮤직 그룹상 수상

한국경제TV 핫뉴스

그룹 방탄소년단이 `2020 키즈 초이스 어워드(Kids Choice Awards)`에서 `페이보릿 뮤직 그룹(Favorite Music Group)` 부문을 수상했다.방탄소년단은 2일 오후 8시(현지시간) 미국 엔터테인먼트 채널 니켈로디언(Nickelodeon)에서 방송된 `2020 Kids Choice Awards`에서 `Favorite Music Group` 상의 영광을 안았다. 2018년 같은 시상식에서 `Favorite Global Music Star` 부문 수상자로 이름을 올린 이후 2년 만이다.올해 `Favorite Music Group` 부문에는 방탄소년단과 더불어 폴 아웃 보이(Fall Out Boy), 조나스 브라더스(Jonas Brothers), 마룬 5(Maroon 5), 패닉 앳 더 디스코(Panic! At The Disco), 체인스모커스(The Chainsmokers) 등이 후보에 올랐다.방탄소년단은 영상을 통해 수상 소감을 밝혔다. RM과 뷔는 각각 "이 상을 받게 돼 무척 기쁘다", "투표해 준 아미에게 고맙다. 여러분들의 사랑이 우리를 나아가게 한다"고 말했다.이어 진은 "이번 `MAP OF THE SOUL : 7` 앨범을 많이 사랑해 주셔서 감사드리고, 빨리 좋은 모습을 보여드릴 수 있으면 좋겠다"고 밝혔다. 슈가는 "우리는 지금도 열심히 음악 작업을 하며 잘 지내고 있다"고 덧붙였다.정국은 "아미가 정말 보고 싶고, 빨리 만나기를 바란다"고 말했다. 제이홉 역시 "안전하게 지내고, (우리는) 연결돼 있다"며 미소 지었다. 끝으로 지민은 "아미에게 고맙고, `Kids Choice Awards`에게도 감사드린다"고 말했다.`Kids Choice Awards`는 시청자들이 직접 선정한 음악·방송·영화 등 각 분야별 스타들을 초청해 시상하는 Nickelodeon의 대표적인 시상식이다. 올해는 가수 빅토리아 저스티스(Victoria Justice)가 진행자로 나섰다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지