호주 맥쿼리대 통 번역 대학원에서 석사학위를 받았 으며 현재 배시원 영어교실 원장을 맡고 있다.

[Worth it]으로 유명한 ‘Fifth Harmony’의 노래 [Work from home]은 ‘재택 근무’란 뜻입니다. 꽤나 가사가 선정적이어서 오늘은 평소와는 달리 가사는 생략하도록 하겠습니다. 그런데 ‘집에서 일하는 것’을 말할 때, Work at home이란 표현도 사용한답니다. 하지만 Work at home이 주로 ‘개인적인 일(집안 일이나 개인 프로젝트)’을 의미하는 말이라면, Work from home은 말 그대로 ‘회사 일을 집으로 가져와 하는 재택 근무’를 뜻하는 말로 주로 쓰입니다.Work라는 단어가 기본적으로 ‘일하다’는 뜻을 가졌기 때문에 work out은 ‘일이 잘 해결되다’는 뜻입니다. 하지만 ‘운동하다’는 뜻도 있다는 것을 꼭 기억해주세요. 참고로 work out이 ‘(신체 단련을 위해) 강도 높은 운동을 하다’는 느낌이라면, exercise는 ‘비교적 강도가 약한 일상적인 운동’을 가리킬 때 쓰는 경우가 많습니다.그리고 이 exercise란 단어를 단순히 ‘운동’이라고만 외웠다가는 정말 큰일납니다. exercise authority라고 하면 ‘권력을 휘두르다’이고, excercise one’s imagination이라고 하면 ‘상상력을 발휘하다’는 뜻이 되거든요. 제가 늘 말씀드리지만, 어려운 어휘를 공부하는 것보다 기본적인 어휘들의 정확한 쓰임을 익히는 것이 훨씬 더 중요합니다.참고로 workout과 exercise 외에도 ‘운동’을 나타내는 표현은 참 많은데, 구어로 ‘유산소 운동’은 cardio라고 많이 표현합니다. 여기서 cardio는 ‘cardiovascular exercise’의 줄임말로, 원래 cardio는 ‘심장’을 뜻하는 접두사입니다.참고로 우리가 흔히 ‘러닝 머신’이라고 부르는 기계는 미국에서는 treadmill이라는 단어로Work라는 단어가 기본적으로 ‘일하다’는 뜻을 가졌기 때문에 work out은 ‘일이 잘 해결되다’는 뜻입니다. 하지만 ‘운동하다’는 뜻도 있다는 것을 꼭 기억해주세요.이 쓰는데, 이 단어 역시 water mill이 ‘물레방아’이고, wind mill이 ‘풍차’인 것처럼, 원래는 ‘노예나 죄수들이 발로 밟아서 돌리는 바퀴’를 뜻하는 단어였답니다. 그래서 ‘다람쥐 쳇바퀴’처럼 지루하게 반복되는 상황을 묘사할 때도 사용하는데, 요즘은 주로 벨트 위를 달리는 운동 기계를 뜻하는 표현으로 사용됩니다.끝으로 우리가 흔히 ‘운동 경기’라고 생각하는, sport란 단어는 기본적으로 ‘즐기다’는 의미를 내포하고 있습니다. 그래서 a sport of words라고 하면 ‘재밌는 이야기’란 뜻이 되고, in sport라는 표현은 ‘농담으로’라는 뜻이 됩니다. 심지어 He is a good sport라고 하면 ‘그는 쾌활한 사람이다’고 해석할 수 있답니다. 그럼 the sport of chance는 무슨 뜻일까요? 바로 ‘운명에 농락당한 사람’이란 뜻이랍니다. sport가 즐기는 것을 넘어 비웃는 영역까지도 갈 수 있거든요. 또 소설 《위대한 개츠비(The Great Gatsby)》에도 old sport란 단어가 등장하는데, 이 단어를 사전에서 찾아보면 ‘여보게, 자네’같이 친근한 사이에서 오가는 호칭으로 나온답니다. 그래서 이 old sport란 단어를 ‘형씨’라고 번역한 책도 있습니다.신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 때문에, work from home을 하시거나, work at home을 하시는 분이 참 많습니다. 그래서 집에서라도 workout, exercise, cardio나 sport를 열심히 해 보는 것은 어떨까요?Sound mind in a sound body(건강한 신체에 건전한 정신이 깃든다)는 말처럼 ‘운동’을 통해 몸도 마음도 모두 건강하시길 기원하겠습니다. 감사합니다.