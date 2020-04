WayV, 신개념 온라인 전용 콘서트 ‘Beyond LIVE’ 다채로운 스테이지 예고

한국경제TV 핫뉴스

중국 그룹 WayV(웨이션브이)가 신개념 온라인 전용 콘서트 ‘Beyond LIVE’(비욘드 라이브)를 통해 다채로운 무대를 선사한다.WayV의 유니크한 매력을 만날 수 있는 ‘WayV - Beyond the Vision’(웨이션브이 - 비욘드 더 비전)은 오는 5월 3일 오후 3시(중국 북경 시간 기준 3일 오후 2시) 네이버 V LIVE를 통해 글로벌 생중계되어, 중국은 물론 전 세계 음악 팬들의 뜨거운 관심을 얻을 전망이다.특히 WayV는 ‘Moonwalk’(문워크), ‘Take Off’(테이크 오프) 등 히트곡 무대를 비롯해 최초 공개하는 ‘Yeah Yeah Yeah’(예예예) 무대, 개성 넘치는 유닛 무대 등 다양한 스테이지를 선보이며, 관객들과 실시간 화상채팅으로 쌍방향 커뮤니케이션도 진행할 예정이어서 기대감을 증폭시킨다.또한 이번 콘서트는 실시간 3D 그래픽으로 구현된 다양한 공간을 배경으로, AR 기술을 접목한 입체감 있는 무대, 공연 생중계와 뮤직비디오, 음악 방송을 넘나드는 다이내믹한 카메라 워킹 등을 통해 ‘안방’에서 온라인 공연을 관람하는 관객들에게도 공연의 열기와 감동을 생생하게 전달할 계획이다.더불어 월드와이드 생중계로 펼쳐지는 ‘WayV - Beyond the Vision’은 한국어, 영어, 일본어, 프랑스어, 스페인어, 베트남어, 태국어, 인도네시아어, 러시아어, 독일어, 이탈리아어 등의 자막이 제공되어, 세계 각국의 시청자들과 더욱 가깝게 소통할 수 있을 것으로 보인다.한편, ‘WayV - Beyond the Vision’ 관람권은 네이버 V LIVE+에서 판매되며, 관람권과 MD 상품이 함께 구성된 패키지는 예스24에서 구매 가능하다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지