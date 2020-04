`LG 코드제로 A9S 씽큐`, 혁신적 기술력과 배려로 생활의 편리함을 높이다

한국경제TV 핫뉴스

최근 단순히 하드웨어의 기술력을 향상시키는 단계를 넘어, 소비자가 실질적인 편리함을 누릴 수 있도록 섬세하게 설계한 가전제품이 주목받고 있다. 수치로 나타나는 스펙에 집중하기보다 사용자의 입장에서 불편한 점들을 개선한 제품들은 소비자들이 먼저 나서서 주변에 추천하기 때문에 입소문 효과도 기대할 수 있다.가정 필수가전의 하나인 청소기는 다른 가전제품들과 달리 소비자가 직접 들고 사용하기 때문에 편리한 사용감이 더욱 중시되는 가전이다. 그 중에서도 LG전자의 `LG 코드제로 A9S 씽큐`는 얼마전 공개된 2020년형 신제품을 통해 편의성을 극대화한 여러 기능들을 선보이며 출시 초기부터 많은 관심을 받고 있다.특히 이 제품은 UNIST(울산과학기술원) 인간공학과 신관섭 교수로부터 사용 편의성을 제고한 혁신적 기술력을 인정받기도 했다. 신관섭 교수는 소비자가 제품을 사용할 때 얻는 실질적인 편리함에 주목해 LG 코드제로 A9S 씽큐를 사용자친화적 가전으로 평가했다.실내 먼지를 보다 완벽하게 제거하고 싶다면 먼지 청소와 물걸레 청소를 함께해주는 것이 좋지만 시간적 여유가 부족하고 피로감 때문에 매번 그러기가 쉽지 않다. LG 코드제로 A9S 씽큐는 물걸레와 먼지 흡입이 동시에 가능한 제품으로 청소 시간과 노동력은 줄이고 바닥에 쌓인 먼지 또한 말끔하게 없앤다.`LG 코드제로 A9S 씽큐`에 물걸레 전용 흡입구인 `파워드라이브 물걸레`를 연결하면 청소기 한 대로 먼지와 물걸레 두 가지 청소를 동시에 할 수 있다. `자동 물 공급 시스템`은 청소하는 동안 물걸레를 촉촉하게 유지해줘 다시 적시는 수고를 줄여줘 편리하고, 청소 환경에 따라 물 분사량을 3단계로 조절할 수도 있다. `파워드라이브 물걸레`는 2019년도 EDA(인간공학 디자인상)에서 Best of Best 상을 수상하여 사용 편의성에 대해 확인 받기도 했다.해당 기술력에 대해 UNIST 인간공학과 신관섭 교수는 "먼지 흡입과 물걸레 청소를 동시에 할 수 있기 때문에 두 청소를 따로 하는 경우에 비해 청소 시간을 단축할 수 있고 신체 에너지 소모량도 줄일 수 있다"며 "여러 공간을 청소하는 경우에는 장시간 청소로 인한 피로감이나 불편함을 줄이는 데 큰 역할을 할 수 있다"라고 말했다.청소기의 흡입구가 두꺼운 경우 가구 사이 틈새 공간이나 구석진 위치는 안쪽까지 닿지 않아 먼지를 완벽히 흡입하는 데 어려움이 있다. 또한, 무게가 무거우면 장시간 사용했을 때 사용자의 팔목에 무리가 올 수 있다. LG 코드제로 A9S 씽큐는 가벼운 무게와 슬림한 마루 흡입구 덕분에 구석진 공간도 무리 없이 말끔히 청소할 수 있다.LG전자의 `코드제로 A9S 씽큐`는 본체와 마루 흡입구를 결합한 기준으로 이전 제품보다 약 130g 줄어들어 가벼운 무게감을 자랑한다. 흡입구 두께는 약 55mm로 얇아져 집안의 좁은 공간이나 구석진 부분, 가구 틈새 등 손이 닿기 어려운 공간도 손쉽게 청소할 수 있어 편리하다.신교수는 "130g의 무게 감소가 작게 인식될 수 있으나 청소기가 한 손으로 들고 오랜 시간 반복적으로 팔을 움직이며 사용하는 제품이라는 특성을 고려하면, 사용자의 손과 팔에 미치는 피로감을 효과적으로 낮출 수 있을 것으로 생각된다"며, "가구 아래의 틈새 공간은 실내 공간의 벽면이나 구석에 위치해 있는 경우가 많아서 접근성이 떨어지고 공기의 흐름을 따라 먼지가 누적되어 쌓이기 쉬운 공간이다. 두께가 줄어든 흡입구는 이러한 틈새 공간에 대한 접근성을 향상시켜 청소의 편의성을 높일 수 있을 것으로 생각한다"고 말했다.평상시 청소기를 사용할 때 중요한 부분 중 하나는 바로 먼지통 관리다. 이에 LG 코드제로 A9S 씽큐는 `간편 비움 시스템`을 새로 탑재해 먼지통 관리를 간편하게 만들었다.`간편 비움 시스템`은 사용자가 제품 손잡이 옆에 있는 레버를 누르기만 하면 먼지통 내부 필터 주변에 있는 먼지를 말끔하게 눌러주고, 먼지통 아래쪽에 있는 뚜껑을 열어 뭉친 먼지를 제거할수 있기 때문에 더 이상 손으로 먼지를 만지지 않더라도 간편하게 먼지통 비움이 가능하다.신교수는 "이 기능은 한 번의 누름 동작을 통해 먼지통의 필터를 긁어내리며 먼지를 배출할 수 있도록 돕기 때문에, 필터를 분리하거나 손으로 여러 번 긁어야 하는 단계들을 줄이거나 없앨 수 있다"며 "이는 청소기의 청소를 편하게 할 수 있도록 도와주는, 즉 제품 관리의 편의성을 향상하는 기능이라고 생각한다"고 답했다.이번 신제품은 해당 기능 외에도 똑똑한 관리기능을 갖췄다. `LG 씽큐 앱`과 연동하면 현재까지 청소 이력을 확인할 수 있고, `스마트진단` 기능은 청소기 이상 원인과 해결방법도 알려줘 서비스 센터 방문 없이도 간편하게 문제를 해결할 수 있게 해준다. 또한 제품 디스플레이를 통해서는 필터 청소 필요 시기를 주기적으로 가이드 받을 수 있고 청소 중 이물질로 인한 제품 내부 막힘 발생 여부를 알람과 함께 확인할 수 있다.