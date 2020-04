안테나, 29일 전 아티스트 함께한 `에브리씽 이즈 오케이` 발매+기부

한국경제TV 핫뉴스

안테나가 준비한 `소소하지만 빛나는 음악 선물`이 `집콕` 팬들의 추억을 다시 한번 소환한다.안테나는 29일 오후 6시 전 온라인 음원 사이트에 `Everything Is OK (with Antenna Ver.)`을 발매한다.새롭게 공개되는 `Everything Is OK (with Antenna Ver.)`는 앞선 릴레이 라이브 스트리밍의 메인 테마곡인 페퍼톤스의 `Everything Is OK`를 안테나 소속 아티스트들의 목소리로 재탄생 시킨 곡.루시드폴부터 CHAI(이수정), 이진아, 정승환, 정재형, 샘김, 권진아, 박새별, 페퍼톤스, 윤석철, Toy(유희열)까지 모든 안테나의 아티스트들이 `Everything Is OK (with Antenna Ver.)`에 참여해 소중한 감성을 녹여내 더욱 의미를 더했다.뮤직비디오 역시 빼놓을 수 없는 감상 포인트다. 안테나의 모든 아티스트가 출연한 것은 물론, 사회적 거리두기를 실천하고 있는 팬들의 일상 영상을 함께 공모 받아 `모두가 함께 만든 작품`을 탄생시켰다.이처럼 안테나는 `Everything Is OK (with Antenna Ver.)` 발매를 통해 소규모 랜선 페스티벌의 소중했던 기억을 다시 떠올리게 함과 동시에, 또 다른 특별한 추억을 선사할 전망이다.이뿐만이 아니다. 안테나는 `Everything Is OK (with Antenna Ver.)`의 음원 수익금을 코로나19 위기 극복을 위한 기부금으로 전달할 계획. 이는 `좋은 사람, 좋은 음악`이라는 안테나의 모토를 다시 한번 되새기게 한다는 평가다.한편 안테나의 추억 가득한 선물 `Everything Is OK (with Antenna Ver.)`은 29일 오후 6시부터 전 온라인 음악 사이트에서 감상할 수 있으며, 뮤직비디오 역시 같은 시간 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지