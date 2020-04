SuperM이 첫 선보인 세계 최초 온라인 전용 콘서트에 美 ABC “라이브 콘서트 새 시대 열어” 조명

한국경제TV 핫뉴스

세계 최초로 시도된 온라인 전용 콘서트 'Beyond LIVE'의 첫 주자 SuperM(슈퍼엠) 콘서트에 전 세계 언론들도 높은 관심을 보였다.'Beyond LIVE'는 AR(증강현실) 기술과 인터랙티브(쌍방향) 소통을 더한 온라인 전용 유료 공연으로, 지난 26일 네이버 V 라이브를 통해 첫 번째 주인공인 SuperM의 'SuperM - Beyond the Future'(슈퍼엠 - 비욘드 더 퓨처) 콘서트가 120분간 펼쳐져 전 세계 109개국의 시청자들을 열광케 했다.이날 공연 이후 미국 ABC 뉴스는 SuperM의 'Beyond LIVE'에 대해 "여러분은 가장 좋아하는 보이밴드를 보기 위해 공연장 앞에 줄을 설 필요도 없고, 비싼 좌석을 구하는 것에 대해서도 걱정할 필요가 없다"며 "K팝은 코로나 바이러스 사태 속에서 최첨단 AR 기술과 실시간 소통으로 라이브 콘서트의 새로운 시대를 맞이했다. 공연장에는 관객은 없었지만, 전 세계의 유료 티켓 구매자들을 위해 공연이 생중계되었다"고 보도했다.미국의 저명한 문화 매거진 'Variety'(버라이어티)도 SuperM이 코로나 팬데믹으로 인해 콘서트가 취소되고 있는 상황에서 이를 디지털 경험으로 수용했다며 "미발표 트랙인 'Tiger Inside' 무대에서는 호랑이들이 무대 주위를 뛰어다녔고, 루카스의 'Bass Go Boom' 무대에서는 재미있는 팝 아트 같은 그래픽들이 나타나는 등 가상 AR 그래픽을 공연에 동원했다. 다양한 국가의 팬들과도 일대일 소통을 통해 직접 질문에 답하는 모습이 다정해보였다"고 보도하며 기술적인 부분과 인터랙티브 소통에 주목했다.미국의 유력 경제 전문지 'Forbes'(포브스) 역시 "지난 일요일 진행된 'Beyond LIVE'는 코로나 바이러스로 인해 많은 지역에서 사회적 거리두기를 시행하고 있는 현 시점에서 전통적인 라이브 행사를 대체하기 위해 계획된 4개 콘서트 시리즈의 시작이다"라며 관심을 드러냈다.이외에도 일본 후지TV '메자마시 TV'의 엔터테인먼트 뉴스 코너에서는 SuperM의 'Beyond LIVE' 콘서트 영상과 함께 "SuperM이 세계 최초 온라인 전용 콘서트를 개최해 전 세계 109개국의 팬들이 시청하고, 화상토크를 통해 팬들과 소통했다"고 소개했으며, 중국의 시나오락, 봉황망, YES오락 등 주요 연예 매체 등도 연이어 보도, 국내는 물론 해외 매체들도 'SuperM - Beyond the Future' 콘서트를 집중 조명하는 기사를 게재해 눈길을 끌었다.'Beyond LIVE'는 SM엔터테인먼트의 우수한 콘텐츠 제작 능력과 네이버의 글로벌 플랫폼 운영 경험 및 기술력이 더해진 세계 최초의 온라인 전용 유료 콘서트로, 온라인 콘서트 콘텐츠 시장을 선도해나갈 전망이다.한편, 오는 3일에는 중국 그룹 WayV(웨이션브이)가 'Beyond LIVE' 공연의 열기를 이어가며, 10일에는 NCT DREAM(엔시티 드림)이 17일에는 NCT 127(엔시티 127)이 콘서트를 펼친다.디지털이슈팀 유병철 기자