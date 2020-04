JYP엔터테인먼트, `JYP 퍼블리싱 송라이터 오디션` 개최

한국경제TV 핫뉴스

JYP엔터테인먼트(이하 JYP)가 새로운 음악 인재 발굴에 나선다.JYP 창의성 총괄 책임자(CCO:Chief Creative Officer) 박진영이 설립한 소속 작가 저작권 관리 음악 출판사 JYP 퍼블리싱이 송라이터 오디션을 개최한다.JYP 퍼블리싱에는 아시아 최고의 프로듀서인 박진영을 비롯해 2PM `AGAIN & AGAIN`(어게인 앤드 어게인), DAY6(데이식스) `한 페이지가 될 수 있게` 등 1위 곡을 만든 홍지상, 트와이스 `YES or YES`(예스 오어 예스), ITZY(있지) `THAT'S A NO NO`(댓츠 어 노 노)를 작업한 심은지, 트와이스 `What is Love?`(왓 이즈 러브?), `Feel Special`(필 스페셜)을 편곡한 이우민(collapsedone), 스트레이 키즈(Stray Kids) `Hellevator`(헬리베이터)에 참여한 아르마딜로(ARMADILLO) 등 다양한 인재들이 포진해 있다.작가 캐스(KASS)는 2018년에 열린 `JYP 퍼블리싱 송라이터 오디션` 출신으로 GOT7(갓세븐), 트와이스, 스트레이 키즈, ITZY 곡을 만드는 등 활발한 활동을 펼치고 있다.JYP 퍼블리싱은 재능 있는 작곡가를 발굴하기 위해 정기 오디션을 진행 중이다.이번 상반기 오디션은 학력, 연령, 경력에 제한 없이 개인 또는 팀으로 지원 가능하다.지원자는 JYP 퍼블리싱 오디션 페이지에 제공된 남자 아이돌 트랙 1곡, 여자 아이돌 트랙 1곡에 멜로디와 가사를 붙여 녹음이 완성된 가이드 데모 2곡을 제출하면 된다.1차 선발 인원을 대상으로 6월 8일 2차 송캠프를 개최하고, 6월 15일 최종 입상자를 발표한다.모든 심사 과정을 통과한 대상 수상자에게는 JYP 퍼블리싱과 소속 작가 계약을 맺는 기회와 함께 일정 상금이 수여된다.접수는 4월 30일부터 5월 20일까지로, 자세한 사항은 JYP 퍼블리싱 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr