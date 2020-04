‘독보적 음색’ 예성X수란, 5월 1일 신곡 ‘봄은 너니까’ 발매

한국경제TV 핫뉴스

‘독보적 음색’ 남녀가 만났다. 슈퍼주니어 예성과 수란이 5월 1일 오후 6시 신곡 ‘봄은 너니까 (Still Standing)’를 발매한다.예성과 수란의 신곡 ‘봄은 너니까 (Still Standing)’는 봄은 돌아왔지만 늘 제자리인 `그리움’을 이야기하는 멜로 어쿠스틱 팝 장르의 듀엣 곡이다. 예성, 수란의 깊이 있는 목소리를 통해 따뜻한 바람과 눈 부신 햇살에도 녹지 않는 기억을 말하듯이 풀어냈다.이에 예성, 수란은 28일부터 ‘SM STATION’ 공식 SNS에 각종 티저 이미지와 라이브 클립 티저 영상, 인터뷰 등 프로모션 콘텐츠를 순차적으로 오픈하며 신곡 ‘봄은 너니까 (Still Standing)’에 대한 기대감을 한껏 고조시킬 예정이다.한편 SM STATION에서는 라이브 클립, 인터뷰 영상 등 감각적인 신보 발표와 더불어, 기존에 발매돼 많은 사랑을 받았던 구보도 새로운 콘텐츠로 재탄생 시켜 독자적인 ‘SM 라이브러리’를 구축해 나갈 계획이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지