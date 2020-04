WayV, 세계 최초 온라인 전용 콘서트 ‘Beyond LIVE’ 두 번째 주자로 출격

한국경제TV 핫뉴스

중국 그룹 WayV(웨이션브이)가 세계 최초 온라인 전용 콘서트 ‘Beyond LIVE’(비욘드 라이브)의 두 번째 주자로 출격한다.WayV가 펼치는 ‘WayV - Beyond the Vision’(웨이션브이 - 비욘드 더 비전)은 5월 3일 오후 3시(중국 북경 시간 기준 3일 오후 2시) 네이버 V LIVE를 통해 전 세계에 생중계되어 글로벌 음악 팬들의 폭발적인 관심을 얻을 전망이다.WayV는 2019년 1월 중국에서 데뷔, 음악뿐만 아니라 예능, 광고 등 다양한 분야에서 활약하며 다재다능한 매력으로 높은 인기를 얻고 있어, 이번 공연에서 보여줄 무대가 더욱 기대를 모은다.또한 ‘Beyond LIVE’는 단순히 오프라인 공연을 생중계하는 것이 아닌 온라인에 최적화된 맞춤형 공연으로 기획된 온라인 전용 유료 콘서트로, 첨단 AR 기술, 인터랙티브 소통 등이 어우러진 환상적인 공연으로 뜨거운 반응을 얻으며 새로운 온라인 콘서트 시대의 시작을 알린 만큼, 첫 주자인 SuperM(슈퍼엠)에 이은 WayV의 이번 공연에도 중국은 물론 글로벌 팬들의 이목이 집중될 것으로 보인다.더불어 ‘WayV - Beyond the Vision’ 관람권은 네이버 V LIVE+에서 구매 가능하며, 관람권과 MD 상품이 함께 구성된 패키지도 예스24에서 판매된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지