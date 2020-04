갓세븐 ‘NOT BY THE MOON’, 케이팝 레이더 2020년 17주차 유튜브 조회수 차트 1위

한국경제TV 핫뉴스

보이그룹 갓세븐(GOT7)이 국내외 인기에 힘입어 케이팝 레이더 유튜브 조회수 차트 정상에 올랐다.갓세븐의 ‘낫 바이 더 문(NOT BY THE MOON)’ 뮤직비디오는 케이팝 레이더 2020년 17주 차 집계 기간(4월 19일~4월 25일) 동안 유튜브 조회수 2652만 뷰를 기록하며 케이팝 레이더 주간 유튜브 조회수 차트 1위를 차지했다.케이팝 레이더에 따르면 이번 갓세븐의 ‘낫 바이더 문’ 24시간 조회수는 734만 뷰로 집계됐다. 지난 해 11월 발매된 ‘니가 부르는 나의 이름’ 24시간 조회수가 454만 뷰를 기록한 것과 비교하면 동일 기간 동안 약 280만 뷰가 증가했다는 사실을 확인할 수 있다.뿐만 아니라 ‘낫 바이 더 문’은 1000만 뷰를 달성하기까지 약 1일 8시간이 소요됐다. 전작 ‘니가 부르는 나의 이름’이 1000만 뷰를 돌파하기까지 2일 11시간이 소요된 것과 비교했을 때, 1.8배 빠른 속도로 기록을 달성한 것이다.이에 대해 케이팝 레이더 측은 “‘낫 바이 더 문’이 발매된 지난 20일부터 7일간 갓세븐에게 발생한 총 조회수는 약 4420만 뷰로, 이중 26%에 해당하는 1150만 뷰 가량이 태국에서 발생했다”며 “이는 약 한국의 27배에 해당하는 조회수로, 갓세븐의 태국 인기가 조회수 기록에 직접적인 영향을 준 것으로 보인다”고 밝혔다.갓세븐 뮤직비디오는 태국 외에도 인도, 미국, 인도네시아, 베트남, 브라질 순으로 해외에서 많은 조회수를 기록하며 자타공인 글로벌 케이팝 아티스트임을 입증했다.이번 17주 차 케이팝 레이더 주간 유튜브 조회수 차트에서는 강다니엘과 지코의 콜라보레이션으로 많은 주목을 받은 ‘리프레시(Refresh)’가 607만 뷰로 8위에 새롭게 진입했다. 10위 밖 순위에서는 마마무 솔라의 ‘뱉어’가 381만 뷰로 13위, 화사가 참여한 <더 킹 : 영원의 군주> OST ‘Orbit’이 37위에 랭크된 것을 케이팝 레이더 사이트에서 확인할 수 있다.또 (여자)아이들의 ‘오 마이 갓(Oh my god)’(886만 뷰)를 비롯해 블랙핑크의 ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’(779만 뷰), 싸이의 ‘강남스타일’(730만 뷰), 있지의 ‘워너비(WANNABE)’(672만 뷰), 방탄소년단의 ‘작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)’(648만 뷰), 블랙핑크의 ‘뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)’(632만 뷰), 방탄소년단의 ‘DNA’(473만 뷰), 방탄소년단의 ‘블랙 스완(Black Swan)’(458만 뷰) 등이 17주 차 케이팝 레이더 주간 유튜브 조회수 차트 TOP10에 올랐다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지