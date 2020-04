크러쉬, 새로운 유튜브 시리즈 첫 공개…기획부터 촬영까지 직접 참여

한국경제TV 핫뉴스

크러쉬(Crush)는 지난 27일 자신의 공식 유튜브 채널을 통해 `강아지들이 크러쉬와 놀아주는 법(How to play with your Hooman)`이라는 제목의 콘텐츠를 공개하며, 그의 새로운 유튜브 시리즈를 개시했다.공개된 영상 속 크러쉬는 반려견들과 함께 즐거운 시간을 보내고 있다. 마당에서 함께 자유롭게 뛰노는가 하면, 피아노 연주를 들려주며 감미로운 자장가를 불러주기도 했다.이 밖에도 크러쉬는 무대 위 모습과는 또 다른 천진한 모습으로 웃음을 자아냈으며, 어느새 반려견들과 멍을 때리다가 잠들기도 하는 등 친근하고 편안한 매력을 드러냈다.이날 첫 공개된 유튜브 시리즈의 콘텐츠는 크러쉬가 직접 촬영 뿐만 아니라 기획도 진행하였으며, 가수 크러쉬가 아닌 인간 신효섭의 리얼 일상을 꾸밈없이 담아낼 예정이다.함께 공개된 homemade recipe(홈메이드 레시피)란 해시태그 또한 무엇을 의미하는지 궁금증을 불러 일으키는 가운데, 크러쉬가 앞으로 전할 그의 리얼 스토리에 이목이 집중된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지