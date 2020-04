- 코로나19 영향에도 호실적 거둬…A/S 부문은 수요 이연으로 향후 개선 기대



자동차 종합 플랫폼 전문 도이치모터스 (6,710 +1.05%) (067990, 대표이사 권오수)가 올해 연결 재무제표 기준 영업(잠정)이익 146억원을 기록했다고 27일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 37.8% 감소한 수치로, 자회사 도이치오토월드의 일회성 분양 이익이 반영됐던 지난해와 비교된 때문으로 분석된다.같은 기간 도이치모터스 의 연결 매출액은 3389억원으로 전년 동기 대비 26.4% 증가했으며, 당기순이익은 91억원으로 43.5% 감소했다. 도이치모터스 관계자는 “지난 분기 코로나19의 확산 속에도 BMW 등 신차 판매 부문이 호조를 보여 손익이 양호한 것으로 집계됐다”며, “특히 멀티 브랜드 전략에 따라 자회사 도이치아우토가 새롭게 운영하는 포르쉐의 판매 및 이익이 급성장하고 있다”고 설명했다.이 관계자는 이어, “다만 A/S 사업 부문은 코로나19의 영향에 따라 일시적으로 차량 입고가 감소해 기대에 미치지 못한 실적을 거뒀으나 점차 안정기로 들어설 경우 이연된 A/S 수요가 몰리면서 이익이 개선될 것으로 기대한다”고 부연했다. 도이치모터스 는 올해 초대형 자동차 멀티플렉스인 수원 ‘도이치오토월드’ 오픈을 앞두고 있다. 도이치오토월드는 이번 분기 안으로 분양에 따른 사업 정산을 마무리하고 오픈 이후 본격적으로 운영 수익을 창출할 계획이다. 탄탄한 밸류체인을 구축한 도이치모터스 는 도이치오토월드를 중심으로 온-오프라인, 금융, A/S 등 계열사 간 시너지를 발휘해 구조적 성장을 본격화할 것으로 예상된다.