마마무 솔라, 솔로 데뷔곡 ‘뱉어’로 화끈한 데뷔 신고식

마마무 솔라가 솔로 데뷔곡 `뱉어`로 성공적인 데뷔 신고식을 치렀다.솔라는 지난 23일 Mnet `엠카운트다운`을 시작으로 KBS2 `뮤직뱅크`, MBC `쇼! 음악중심`, SBS `인기가요`에 잇따라 출연해 솔로 데뷔곡 `뱉어`로 화려한 무대를 꾸몄다.앨범명 `SPIT IT OUT`처럼 솔라는 자신의 열정을 모두 뱉어낸 화려한 퍼포먼스는 물론 흔들림 없는 라이브 실력으로 팬들의 눈과 귀를 사로잡는 데 성공했다.특히 방송 이후에는 유튜브와 연예 커뮤니티 등 온라인 상에 `뱉어` MR 제거 영상이 등장한 가운데, 솔라는 열정적인 안무에도 뛰어난 가창력을 자랑하며 마마무 리더로서 다시 한번 `믿듣맘무`의 진가를 입증했다.무대를 압도하는 풍부한 가창력과 완벽한 표정 연기가 더해진 매혹적인 퍼포먼스는 주말을 뜨겁게 달구며 `퍼포먼스 퀸`의 탄생을 알렸다.이처럼 솔라는 `뱉어` 무대 공개 이후, 트위터 실시간 트렌드 전 세계 17개 지역 TOP5에 올랐고, 뮤직비디오 조회수도 650만 뷰를 돌파하며 뜨거운 화제성을 보여줬다.여기에 `뱉어 챌린지(Spit it out challenge)`를 진행, 전 세계 팬들의 참여를 이끌며 폭발적인 반응을 얻고 있다.솔로 데뷔곡 `뱉어`는 타인의 기준에 얽매이지 않고, 내가 하고 싶은 말과 행동을 거침없이 뱉어내라는 솔직 당당한 메시지를 표현한 곡으로, 에너제틱한 비트에 맞춘 솔라의 화려한 퍼포먼스가 돋보인다.한편, 성공적인 솔로 데뷔 신고식을 치른 솔라는 `뱉어` 활동을 이어갈 예정이다.