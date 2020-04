■ Global ETF Daily & News ■ (2020/04/27)파생/ETF 강송철/곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: ITB(+4.2%), XBI(+3.4%), PALL(+3.0%), XRT(+2.9%), VNM(+2.8%)* Losers: EWZ(-7.7%), UNG(-3.6%), USO(-2.7%), WEAT(-2.2%), TAN(-2.0%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: GDX(+13.3%), XOP(+11.0%), AMLP(+9.7%), OIH(+7.3%), XBI(+6.0%)* Losers: USO(-39.0%), EWZ(-12.2%), PALL(-6.9%), JETS(-6.9%), KIE(-5.7%)▶️ 52 Week HighARKG(+3.3%), ONLN(+2.7%), CLIX(+1.7%), PHYS(+0.3%)▶️ 52 Week Low없음♣️ News[FT] Big Oil faces new reality where 'everything has changed'- Big oil 회사들은 두달 전만해도 생각지 않았던 큰 도전에 직면- 유가 급락 대응 위해 투자 축소, 자사주 매입, 배당 축소, 채권 발행 등 자금 조달 필요한 상황- 이미 2014~2016년 유가 급락 시기에 상당한 비용 절감 단행. 추가 비용 축소가 더 어려울 것- 도시 봉쇄, 여행 제한으로 정제유/화학 등 전방 (12,600 +4.13%) 수요도 급감. 정유 사업부문도 어려운 상황- Big oil 회사들 배당 커버율(이익/배당)은 2019년 122%에서 올해 43%로 하락할 전망- 배당 축소와 함께 미국, 캐나다 등에서 원유 생산 감소도 불가피할 것[SA] Trump administration weighs taking equity stakes in U.S. energy firms- 므누신 재무장관, 코로나로 어려움 처한 에너지 기업 지분 정부 매입 방안 검토하고 있다고 언급- 대출 프로그램을 포함한 여러가지 옵션 검토 중. 아직 결론을 낸 것은 없음- 공화당 상원의원 11명, 므누신과 파월 연준의장에 서한 (1,005 +1.62%) . "수백개 원유사들이 생산 중단하고 있음"- 에너지 회사들에 대한 자금 제공안은 화석연료에 반대하는 민주당 의원들의 반대 직면할 것