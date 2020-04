‘다채로운 매력 꽉 채웠다’ 파나틱스, 컴백 앨범 트랙리스트 공개

한국경제TV 핫뉴스

그룹 파나틱스가 새로운 선물을 들고 팬 곁을 찾는다.에프이엔티는 27일 0시 공식 파나틱스의 공식 SNS 채널에 새 미니앨범 `PLUS TWO`의 트랙리스트를 공개하고 컴백 임박을 알렸다.트랙리스트에 따르면 파나틱스의 신보에는 앨범의 문을 여는 `인트로`와 이를 맺음 하는 `아웃트로`, 그리고 타이틀곡 `V.A.V.I. Girl`을 포함해 총 일곱 트랙이 새로운 미니앨범을 가득 채우고 있다.에프이엔티에 따르면 타이틀곡 `V.A.V.I GIRL`은 `다양하고(Variety), 사랑스러우면서도(Adorable), 재주가 뛰어나고(Versatile), 독립적인(Independent) 소녀`를 뜻한다. 파나틱스의 업그레이드 매력을 짐작할 수 있는 대목.이밖에도 `No.1`과 캐나다 프로듀서 JOHNEAST가 피처링으로 참여한 `All You Are`을 비롯해 `우유 한 잔`과 `우유 한 잔`의 어쿠스틱 버전 등 한층 더 성장한 파나틱스의 진면목을 만나볼 수 있는 매력적인 곡들로 미니앨범을 구성했다.트랙리스트에 앞서 첫 `V.A.V.I GIRL` 뮤직비디오를 비롯해 다양한 콘셉트 포토로 팬들의 기대감을 키워온 파나틱스. 이들은 오는 30일 최종 뮤직비디오 티저로 팬들을 만난 뒤, 5월 4일 오후 6시 새로운 미니앨범 `PLUS TWO`를 발매하고 타이틀곡 `V.A.V.I GIRL`로 본격적인 컴백 활동에 돌입할 계획이다.