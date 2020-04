■ Global ETF Daily & News ■ (2020/04/24)파생/ETF 강송철/곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: OIH(+9.7%), AMLP(+6.2%), USO(+5.2%), XOP(+3.9%), XLE(+3.2%)* Losers: UNG(-4.9%), EWZ(-3.8%), KWEB(-1.9%), XLU(-1.7%), FM(-1.5%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: XOP(+21.1%), OIH(+18.1%), AMLP(+18.1%), XLE(+12.5%), GDX(+8.1%)* Losers: USO(-39.4%), PALL(-9.3%), JETS(-3.0%), KIE(-2.9%), EWZ(-2.8%)▶️ 52 Week High SG (1,945 -3.95%) DM(+3.4%), RING(+3.0%), GDX(+2.8%), KURE(+0.8%), PHYS(+0.3%)▶️ 52 Week Low없음♣️ News[WSJ] Oil Prices Climb as Traders Prepare for Wild Ride to Continue- 유가 반등 지속. 그러나 많은 애널리스트들은 유가 반등이 지속될지에 대해 회의적- WTI 6월물 $16.5 마감, +20%. 연초 60$ 대비로는 여전히 매우 낮은 수준. 20년래 최저- 유가 반등 이유로 중국 경제활동 재개 따른 수요 증가. 미국-이란간 갈등 지목- 원유 재고는 증가 지속. 지난주 미국 원유 재고 1,500만 b/d 증가. 저장시설 포화 우려 여전- 원유 VIX 올해 들어 730% 급등. 사상 최고치. 시장은 유가 변동성 지속 예상- USO 등 원유 ETF로 리테일 투자자 자금 몰리면서 시장 변동성 확대시킨다는 지적