‘여성미→청량→시크’ 공원소녀, ‘the Keys’ 콘셉트 포토 공개 완료

걸그룹 공원소녀(GWSN)가 숨이 멎을 듯한 시크함으로 팬들의 시선을 사로잡았다.공원소녀는 24일 0시 공식 SNS 채널을 통해 오는 28일 발매 예정인 네 번째 EP앨범 'the Keys(더 키즈)' 3차 콘셉트 포토 PHOTOGRAPHS in black and white를 공개했다.공개된 이미지 속에는 블랙 앤 화이트 2가지 컬러로만 이뤄진 수트를 입고 시크하면서도 세련된 매력을 발산하는 공원소녀의 모습이 담겨 눈길을 끈다.앞서 공개한 1, 2차 콘셉트 포토를 통해 한층 더 짙어진 여성미와 청량감 넘치는 비주얼, 스포티한 매력 등을 뽐냈던 공원소녀는 이번엔 카리스마 가득한 걸크러시까지 장착, 어떤 콘셉트도 소화 가능한 팔색조 걸그룹임을 재차 입증했다.이로써 공원소녀는 red, blue, black and white 세 가지 컬러 테마로 구성된 'the Keys' 콘셉트 포토 공개를 모두 마무리했으며, 앨범 안에는 또 어떤 다양한 이미지들이 담겼을지 팬들의 기대감은 더욱 높아지고 있다.완전히 새로워진 콘셉트와 스타일을 예고한 공원소녀의 네 번째 EP앨범 'the Keys'는 오는 28일 오후 6시 국내외 온라인 음원 사이트를 통해 동시 발매된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr