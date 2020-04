NCT DREAM, 새 앨범 수록곡 ‘사랑은 또다시’로 첫사랑 3부작 시리즈 완성

한국경제TV 핫뉴스

NCT DREAM(엔시티 드림)이 새 앨범 수록곡 ‘사랑은 또다시 (Love Again)’로 첫사랑 3부작 시리즈의 대미를 장식한다.이번 앨범에 수록된 신곡 ‘사랑은 또다시 (Love Again)’는 올드스쿨 베이스의 R&B 힙합 곡으로, 10대 소년의 당찬 사랑 고백을 노래한 ‘마지막 첫사랑 (My First and Last)’, 첫사랑과의 이별을 담담하게 마주한 ‘사랑이 좀 어려워 (Bye My First…)’를 잇는 NCT DREAM 첫사랑 3부작 시리즈의 마지막 곡인 만큼, 소년의 첫사랑이 어떤 결말을 맞이할지 궁금증을 증폭시킨다.더불어 24일 오후 6시에는 NCT DREAM 공식 SNS 계정 등을 통해 ‘사랑은 또다시 (Love Again)’를 미리 만날 수 있는 트랙 비디오가 공개되며, 자유분방하고 스포티한 매력이 돋보이는 NCT DREAM의 모습을 담고 있어 시선을 사로잡을 전망이다.또한 오는 29일 발매되는 NCT DREAM의 새 앨범 ‘Reload’(리로드)는 강렬한 매력의 타이틀 곡 ‘Ridin’ ’(라이딩)을 비롯한 총 5곡으로 구성되어, NCT DREAM의 다양한 음악 감성을 만나기에 충분하다.한편, NCT DREAM 새 앨범 ‘Reload’는 4월 29일 오후 6시 플로, 멜론, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, QQ뮤직, 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 등 각종 음악 사이트에서 전곡 음원이 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지