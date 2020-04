`심야아이돌` TOO(티오오), 유쾌한 자기자랑부터 10인 10색 애교 퍼레이드 `예능감 100% 충전`

한국경제TV 핫뉴스

그룹 TOO(치훈, 동건, 찬, 지수, 민수, 재윤, 제이유, 경호, 제롬, 웅기)는 지난 23일 방송된 네이버 NOW. 오디오쇼 `하성운의 심야아이돌`(이하 `심야아이돌`)에서 다채로운 활약을 했다.티오오는 4월 한 달 동안 `심야아이돌`이 선정한 이달의 아이돌로서 목요일의 게스트로 활약 중이다.호스트 하성운은 먼저 "오늘 축하할 일이 있다"며 웅기의 생일을 축하했다. 웅기는 "데뷔하고 나서 처음으로 맞는 생일이다. 많은 분들께 축하를 받아본 게 처음이라 신기하고 감사하다"라고 데뷔 첫 생일을 맞이한 소감을 전했다.TOO 멤버들 역시 웅기를 향한 축하의 마음을 전했고, 하성운은 간식 선물세트를 생일 선물로 전해 멤버들의 감동을 더했다. 특히 하성운은 TOO 멤버들의 V앱까지 챙겨본다고 밝히며 남다른 애정을 인증했다.이어 TOO는 10인 10색 버전 애교부터, 팔씨름 대결, 모닝콜 등 팬들의 원하는 것들을 다채롭게 선보였고 요즘 즐겨 듣는 노래와 좋아하는 음식 등의 질문에도 남김없이 답했다. 또한 직접 자기 자랑과 연기까지 보여줘 웃음과 감동을 자아냈다.이날 TOO는 `심야아이돌` 3주 차 게스트로 활약하며 한층 유쾌한 입담과 호스트 하성운과의 케미를 자랑해 훈훈한 웃음을 안겼다.한편, TOO는 첫 번째 미니앨범 `REASON FOR BEING : 인(仁)` 타이틀곡 `매그놀리아(Magnolia)`로 활발하게 데뷔 활동을 이어가고 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지