‘26일 컴백’ 벤, 새 미니앨범 ‘오프 더 레코드’ 음원 프리뷰 공개

한국경제TV 핫뉴스

가수 벤(BEN)이 독보적 이별 감성을 담은 새 미니앨범 음원 일부를 공개했다.메이저나인은 24일 0시 공식 SNS 계정을 통해 벤의 새 미니앨범 ‘Off The Record(오프 더 레코드)’ 전곡 음원 프리뷰 영상을 게재했다.공개된 영상에는 ‘오프 더 레코드’에 수록된 신곡 5개 트랙의 음원 하이라이트와 청순하고 아련미 넘치는 벤의 모습이 담기며 이목을 집중시켰다.먼저 대세 싱어송라이터 적재가 프로듀싱은 물론 피처링에 참여해 화제를 모은 듀엣곡 ‘차라리 잘됐어’를 시작으로 세련된 얼반 팝(Urban Pop) 사운드가 매력적인 ‘그날 차가 안 밀렸다면’, 벤의 또 다른 성장과 변화를 보여주는 동시에 마이너 색채를 가진 피아노 선율이 큰 울림을 선사하는 타이틀곡 ‘나쁜 놈’이 차례대로 그려지며 눈과 귀를 사로잡았다.또 누구나 한 번쯤 겪어 보았을 이별의 순간을 그대로 녹여낸 ‘눈이 말하더라’, 잔잔하고 부드럽게 이어가는 벤이 가진 보컬의 장점을 가장 잘 보여주는 ‘I`ll Give My All To You(아일 기브 마이 올 투 유)’까지, 신곡 모두 메인 타이틀곡으로 손색없을 만큼의 높은 완성도를 자랑하고 있다.이번 앨범에는 신곡 5곡과 더불어 각종 음원 차트 1위를 석권한 두 히트곡을 엮은 ‘헤어져줘서 고마워 / 180도’와 ‘나쁜 놈(Inst.)’이 수록될 예정이다.한편 벤은 오는 26일 새 미니앨범 ‘오프 더 레코드’ 발매 30분 전인 오후 5시 30분 개인 인스타그램 계정과 메이저나인 페이스북 채널을 통해 랜선음감회 ‘집콕라이브’를 진행한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지