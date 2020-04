다음주(4/28~5/8) 전략: Buy in May

4/24일 하나금융투자 주식시황/파생 김용구다음주(4/28~5/8) 전략: Buy in May* 4말 5초 국내증시는 마디 지수대 KOSPI 1,900pt선 안착을 모색하는 중립수준의 주가흐름 전개를 예상(1,870~1,950pt). 향후 시장 초점은 ‘Sell in May’ 비관론 진위판단에 집중될 전망. 현 국내외 증시 성격은 다분히 지뢰밭 통과와 다름 없는 국내외 매크로/실적 펀더멘탈과 총력전을 방불케 하는 주요국 정책변수간 줄다리기 과정으로 규정. 과거 ‘Sell in May’ 경험칙을 전적으로 신뢰할 경우, 5월 시장은 재차 낙관이 옅어지고 비관이 득 세하 (2,000 +0.25%) 는 투자전략 반환점이 될 소지가 다분. 단, 통상 글로벌 경기 및 정책 불확실성 심화가 5월 증시 동반침체의 단초로 기능했던 과거와는 달리, 1) 이번 5월은 미 연준에서 중국 양회로의 정책 모멘텀 바톤터치 기간이 될 공산이 크고, 2) 5월 중순께 미국 락다운 순차 해제는 곧장 글로벌 이연수요/투자 부활의 단초로 기능할 여지가 많고, 3) 하방 완충기제가 전무했던 과거 5월과는 자못 상반된 현 시장 수급환경(개인 투자가 Buy Korea + 10.7조원 증안기금) 등을 복합고려할 경우 ‘Sell in May’ 비관론의 현실화 가능성은 미미. Nike 경로의 완만한 증시 회복과정과 함께 업종/종목별 옥석 가리기에 기초한 Buy on Dips에 투자전략 포커스를 집중시켜야 하는 이유인 것* 궁금한 점은 ‘Sell in May’ 비관론에 맞서는 시장 전략대안 판단. 현 밸류 메리트 및 정책수혜 여지가 잠재적 주가 Down-side 리스크를 제한하고, 코로나19 판데믹 소강전환 이후 글로벌 경기회복 및 이연수요 부활이 중장기적 Up-side 포텐셜로 기능할 수 있는 Protective Put격 투자대안을 주목. 1) 국내외 언택트 비즈니스의 구조적 팽창과 보건/방역 시스템에 대한 관심 제고 여지는 코로나 리스크 안전지대로서 SW/음식료/바이오/유통 관련주의 전술적 유용성을 지지. 2) 인프라 투자가 전면에 서는 양회 전후 중국 정책조합 전면화 가능성은 소재(화학/철강) 대표주의 괄목상대 필요성을 역설. 3) 반도체/핸드셋/2차 전지 관련 IT 중소형(소부장) 밸류체인이 하반기 글로벌 이연수요 부활을 겨냥한 사전포석에 해당