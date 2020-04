GOT7, 촬영장에서 빛난 끈끈한 팀워크…화기애애 비하인드 컷 공개

한국경제TV 핫뉴스

GOT7(갓세븐)의 끈끈한 팀워크가 돋보이는 새 앨범 촬영 현장 비하인드 컷이 공개됐다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 지난 20일 새 앨범 `DYE`(다이)와 타이틀곡 `NOT BY THE MOON`(낫 바이 더 문)으로 컴백한 GOT7의 비하인드를 오픈했다.사진 속 일곱 멤버는 보기만 해도 기분 좋아지는 비주얼로 유쾌한 에너지를 뿜어냈다.서로 눈빛만 스쳐도 웃음이 터지는 장면들이 빼곡히 담겨, 화기애애한 현장 분위기를 짐작하게 했다.잭슨은 장난기 가득한 표정으로 뱀뱀을 빵 터지게 하는가 하면 진영과 함께 얼굴을 맞대고 초집중 모드를 발휘했다.마크와 유겸은 청초한 이목구비로 환한 미소를 지어 팬들의 마음을 설레게 했고 JB와 영재는 서로의 어깨와 허리에 손을 얹은 채 훈훈한 케미를 발산했다.신곡 `NOT BY THE MOON`은 JYP 수장 박진영이 작사, 작곡, 편곡을 담당한 곡으로 GOT7은 로맨틱한 목소리로 영원한 사랑의 맹세를 노래한다."전반적인 구성 자체가 관전 포인트"라는 멤버들의 말처럼 도입부부터 마지막까지 킬링 포인트 가득한 퍼포먼스를 선보이는 중이다.잠시도 눈을 뗄 수 없는 무대는 24일 KBS2 `뮤직뱅크`와 25일 MBC `쇼! 음악중심`, 26일 SBS `인기가요`에서 만날 수 있다.한편, GOT7은 신보 `DYE`와 타이틀곡 `NOT BY THE MOON`으로 국내외에서 좋은 성적을 거두며 `글로벌 대세돌`의 위상을 재입증했다.21일 오전 해외 41개 지역 아이튠즈 앨범 차트 1위를 석권해 자체 기록을 경신했고 21일, 22일, 23일 3일 연속 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트 1위에 랭크됐다.신곡 뮤직비디오는 23일 오후 기준 3일 연속 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 1위를 차지했다.23일 오후 2시 18분 유튜브 조회 수 2000만 뷰를 돌파하며 가파른 상승세를 보이고 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지