<KVINA 한줄뉴스>

* 많은 국제전문가, 베트남 코로나 잘 이겨낼 것.. `강한 믿음`





* 베트남 국가 브랜드 8계단 상승 34위 기록





* 4월 상반기 수출액 미화 70억 달러 감소





* 베트남 ‘사회적 격리’ 해제 첫 날 및 해제 후 경기회복 총력





* 하노이 인민위원회, Me Linh(메린)과 Thuong Tin(트엉 띤)을 제외한 28개 지역 `영업 허용`





* 베 정부 경제발전 위한 과감한 조치 필요, 하노이市 올 지역 경제 성장률 7.5% 달성 위한 실행 계획 발표





* 호찌민 시 판매점 영업 재개, 거리의 가게들 분주해졌다.

* 호찌민 지하철, 일정 맞추기 위해 무더위, 코로나에도 박차





* 하노이, 의료 용품 구입 및 입찰 과정에서 위반 혐의… 질병관리본부장 구속





* 하노이, ‘지구상에서 가장 비싼 도로’ 투자 정책 검토 및 조정

* 하노이, 농산물 소비와 수출 어려운 지역 지원





* 박장(Bac Giang) 북부지역, 8만5.600가구 주택건설 위해 92조 5천억 동(VND) 투자





* 베트남 산업통상부, 국내산 휘발유 및 석유 우선 소비해달라..

* 아시아개발은행(ADB), 베트남과 개발도상국에 코로나19 대응 위한 65억 달러 및 금융지원 패키지 지원 발표





* 비나썬(Vinasun), 코로나 영향 속 1분기 손실 기록





* 베트남, 올 1분기 새우 수출 증가





* 번돈(Van Don)경제특구 관리위원회 조직 구조 승인





* 국제유가 이틀간 40% 급반등…미 증시는 `길리어드 악재`에 발목





* 미국 코로나19 환자 85만명 넘어…워싱턴DC도 재가동자문단 꾸려

* 코로나19 통계 `빙산의 일각`…"뉴요커 5명중 1명꼴 이미 항체"





* 미 워싱턴대 연구소 "어떤 주도 5월 1일 전 경제 재가동 안돼"





* 미 `이민중단 명령` 어떤 내용 담겼나…"예상보다 예외 많아"





* 폼페이오 "북한 지도자가 누구든, 미국 목표는 북 비핵화"





* 대형 M&A 포기 속출…빅토리아 시크릿 매각 불발





* 헤지펀드 투자금 `썰물`…금융위기 이후 최대

* 페이스북, 금융시장 공습…리브라 이어 인도 릴라이언스에 7조 투자





* 코로나19로 일상제한 유럽의 출구전략으로 `마스크 의무화` 속속





* `봉쇄조치` 英경제, 급속도로 위축…복합 PMI지수 사상 최저





* 시진핑, 코로나19 충격 속 인프라 투자 확대 강조





* 코로나19 종식 앞둔 시진핑, 시안 방문해 조업 재개 점검





* 美 보란듯…中, WHO에 3000만弗 기부





* 인민일보 "동아시아, 국제협력 모범 보여"…韓의 中지원 극찬





* 中핀둬둬,농촌 판매망 구축에 8조6천억 투자…"코로나19가 기회"





* 일본 코로나19 사망자 29명 늘어 341명…하루 최다





* 코로나19 타격에 日정부 약 11년만에 경기 `악화` 판단





* 일본, 한국인 입국금지 4월 이후 추가 연장하기로





* `코로나 옮긴다` 의사 잇단 폭행에 인도 정부 강력 대응





* 필리핀 의료진 코로나19 감염 1천명 초과…누적확진 7천명 육박





* 1분기 성장률 -1.4%…11년 만에 `최악`





* 한국, 올해 역성장하나…`-12.2%`도 등장

* `지원기업 국유화` 논란에…정부 "의결권 없는 우선주 취득할 것"





* 대한항공도 1조 수혈 받는다





* "줄도산 위기인데 정부 지원 제외…우린 버림받았다" 섬유산업의 탄식





* 급급매…잠실주공5단지 20억 밑으로





* 투기장 된 원유 ETN시장…`깡통 경보`에도 제동 장치가 없다





* 코로나 백신·치료제 도전 기업 44社…메르스 때보다 6배 급증





* `놀랍다` LG생활건강…60분기 연속 실적 신기록

* 쇼핑·웹툰으로 질주한 네이버…한성숙 "모바일 광고로 위기 돌파"





* 네이버, 자회사 스노우에 700억원·베트남 법인에 500억원 출자

* 대우건설, 인도네시아 LNG 플랜트 배관공사 수주

* 경주마 경매 `온라인 시대`…마사회, 첫 유튜브 생중계





* 한국경제TV·한국외대 `2020 베트남·아세안 최고위과정` / `베트남어 초·중급 과정` 모집





국제 전문가들은 미중 무역전쟁으로 베트남이 동남아시아 국가들 중 가장 큰 수혜자라고 말했다. 컨설팅업체 데잔시라 앤 어소시에이츠(Dezan Shira & Associates) 조사결과에 따르면 베트남은 지리적인 이점 뿐만아니라 정부가 외국인 투자자들에게 적극 개방했기 때문에 이점이 있다고 말했다. "베트남은 많은 선진 아시아 경제에서 볼 수 있는 전통적인 개발 경로를 따랐다. 저소득에서 고소득으로 가면서 농업 경제에서 출발한 노동력은 도시 지역으로 이동했으며, 베트남은 노동 인구가 점점 늘어나고 있다. 저임금으로 노동 집약적 제조 산업의 기업을 끌어들이고 있다"고 수석 이코노미스트 사이먼 밥티스트 (Simon Baptist)는 설명했다.중국과 근접해 있기 때문에 생산 활동을 베트남으로 이전하고자 하는 회사들이 점차 늘어나고 있고, 투자자들은 중국을 완전히 포기하는 것 보다 "중국 +1 전략"으로 베트남에 상대적으로 저렴한 투자로 생산 시설을 추가하기로 결정하고 있다. 많은 회사들이 중국의 공급망에 너무 의존하고 있어 다각화를 원하기 때문에 중국에서 무언가 잘못 될 경우 다른 옵션이 필요하다."2020 년 첫 데이터는 매우 약한 편이다. 베트남의 전체 무역은 2020년 1월에 약 12 % 감소했다. 이후 코로나로 2020 년 2분기 성장률이 약할 것으로 예상하지만, 아마도 6월쯤에는 모든 것이 정상으로 돌아올 것이"라고 미국상공회의소(Amcham-Hanoi) 대표는 말했다.-국가 브랜드 조사, 최근 3년간 누적 수치 : 전세계 상위 100대 국가 브랜드 평가에서 베트남 8계단 상승, 전세계 국가 중 의미있는 순위의 국가 브랜드로 분류-베트남 상표의 날(4월 20일)을 산업부 차관 언론 인터뷰에서 ‘지난 2003년부터 올해까지 정부가 주도한 국가 브랜드 상승 프로그램에서 긍정적인 결과 얻어, 특히 英 브랜드파이낸스 자료에서 ‘2019년 세계에서 가장 가치 있는 100대 국가 브랜드 중 베트남 42위에 올라 2470억 달러의 가치로 인정’되었다 밝혀-베트남 정부는 국가브랜드 상승을 위한 정책으로 정부의 부처들과 기업들의 협력해 지속가능한 사업 및 브랜드 개발 시책에 집중-참고로 베트남은 U.S.News 선정 2019년 국가 브랜드 순위는 43위를 기록(*편집자 주 / https://www.usnews.com/news/best-countries/overall-rankings -Exports fall by $7 billion in the first half of April-베 세관총괄본부 올 4월 15일까지 기록 : 베트남 수출 매출액은 82억6000만 달러에 그쳐 3월 하반기에 비해 47억 달러 이상 급감, 수입액의 경우 23억 달러 줄어든 95억4000만 달러 안팎에 그쳐 이로써 올 4월 상반기만 보면 기록상 베트남 수출무역 적자 13억 달러 발생-이달 15일 수출입 거래액 미화 70억 달러까지 줄어든 것도 대외무역활동에서 보기드문 `큰 하락`-23일 0시로 전국에 내려졌던 準 봉쇄조치 ‘사회적 격리’ 사실상 해제-전국 대부분 사업장 영업 재개, 대중교통 운행과 도로에 오토바이도 원상복구-일부지역을 제외한 하노이, 호치민의 경우 총리훈령15호 준칙해야 : 축제, 스포츠 행사, 술집, 노래바, 마사지, 미용사, 꽃집, 동물원 등의 운영 오는 30일까지 ‘셧다운’4월 22일 오후 국무 총리 지시에 따라 하노이 인민위원회원 회장은 28개 지역에 있는 상점들과 가게의 영업을 허용하기로 했다. 상점, 사무실, 식음료 판매점 등은 재개되더라고 고객들 및 직원들 사이의 거리를 유지하도록 철저히 준비해야한다. 사람들이 많이 모이는 문화 활동과 스포츠 활동은 여전히 4월 30일까지 금지된다. 4월 23일부터 Grab, 택시, 배달 등 운송 활동도 운영을 허가했지만, 운영상 평상시 수용률의 20-30%을 넘지 않도록 한다.-푹 총리, 각 지역별 지도자들과 회의 : 각 지방별 침체된 경기를 부양하는 경제발전 로드맵 마련하라 지시-하노이시, 올 1분기 3.72% 성장 기록, 전년 동기 비해 절반에 미치는 성장률 보여 지역 경제 활성화 조치 요구 多-하노이시 개발 및 공공투자부문 지출 추진, 市당국 정책 진행시 어려움을 해결 및 지원 약속4월 23일부터 호찌민에서는 판매점이 다시 영업할 수 있게 되었다. 4월 22일 저녁부터 호찌민시의 식당, 미용실 등은 운영을 위해 가게를 청소하고, 기계와 테이블, 의자 등을 청소했다. 호찌민 시는 총리 지침에 따라 질병 예방 조치를 적용하고 있다.무더위 속 코로나까지 겹치면서 두꺼운 마스크와 꽉 끼는 옷 등으로 인해 근로자들은 힘들어하지만, 정해진 일정에 최대한 맞추기 위해 약 400명의 근로자들이 힘쓰고 있다. 도시 철도 관리 당국은 코로나나로 인해 질병 예방에 대한 인식을 제고하고 마스크 착용 및 서로 거리 유지하기, 손씻기, 체온 측정 등을 근로자에게 당부했다. 사이공의 지하철 1호선은 지상 20km, 지하 2.6km에 달하며 VND 46.3조 (196 억 달러)가 소요. 14개의 역이 계획되어 있으며 그 중 3개는 지하에 있다. (지상철 11개역, 지하철 3개역) 올해 85%의 작업을 완료하여 내년 말에는 운영을 시작할 수 있도록 하는 것이 목표이며, 현재 75% 완료되었다.하노이시 공안은 전날 하노이시 질병관리본부의 응웬 � 깜(Nguyen Nhat Cam)본부장과 재무/회계 담당 직원 2명, 의료기기 업체 임직원 4명을 체포했다고 밝혔다. 당국은 하노이 질병관리본부가 코로나19 예방을 위한 입찰 거래처 지정, 의료 용품과 장비 조달 과정에서 사기, 입찰담합, 공모 위반 및 Real-Time PCR 장비의 단가 책정하는 데 있어 단가보다 더 비싸게 올린 혐의를 조사하고 있다.정부사무국은 쯔엉 화 빙(Truong Hoa Binh) 수석부총리 지시에 따라 황꺼우-보이푹(Hoang Cau-Voi Phuc) 구간 순환도로 1호선 건설과 관련된 몇 가지 문제점과 한계에 대한 문서를 발표. 황꺼우-보이푹 구간 순환도로 1호선은 ‘지구상에서 가장 비싼 도로’ 로 간주되며 2.2km 이상 길이에 총 투입 비용이 7조 8,000억 동 (약 4,100억원)에 달한다. 이 중 보상에 관한 비용은 시의 예산으로 충당된 5조 8,000억 동 (약 3100억) 이다. 계산에 따르면 평균적으로 황꺼우-보이푹 구간의 미터 당 투자 비용은 31억 동 (약 2억원) 이상이다. 이 도로를 구성하기 위해서는 808 가구가 있는 동다 지구와 1,520 가구가 있는 바딘을 포함하여 약 2,328 가구를 이주해야하며, 재정착에는 약 2,239개의 아파트가 필요하다.4월 22일 하노이 인민위원회는 하노이와 전국 지역 간 상품 연계 및 농산물 소비 지원 등을 위해 타 도시와 공동 협력해 물품의 수급 촉진 및 연계를 지원하는 `계획 84호`를 발표. 하노이를 비롯한 다른 지방에서도 세미나/회의, 무역 및 제품 전시 활동을 개최할 예정. 코로나로 인한 피해를 줄이기 위해 지방 도시를 지원하고, 소비와 수출이 어려운 지역을 지원하고 소개할 예정. 지원 부서 평가, 계약 체결, 업무협력 등 지방 농산물 수요를 늘이기 위해 노력.-박장市 북부지역, 주택건설 프로그램의 일환으로 오는 2025년까지 약 92조 5천억 동(미화 약 40억 달러)에, 총 연면적 1천3백만 스퀘어 미터(㎡) 이상의 지역에 총 8만5,600가구의 주택 건설 계획 발표-대규모 공단 지역 도시 포함해 수요 많아, 총 1만6천여 가구에 이르는 아파트 단지 건설 계획 포함-베트남 혁명 위공자 가족 527명 위한 주택과 저소득층 대상 3천여 가구 및 지역 사회주택사업도 마무리 예정세계 시장에서 원유와 휘발유 및 석유 완제품 가격이 폭락해 베트남국영석유가스그룹 (PVN)뿐만 아니라 국내 정유소의 석유 개발, 생산 및 공급 활동이 크게 영향을 받았다. 산업통상부는 휘발유 및 석유 도매 기업들에게 시장 상황과 휘발유,석유 수요에 맞게 사업 계획을 조정할 것을 요구하고 있으며 국내 제조 기업을 지원하기 위해 국내에서 생산되는 휘발유와 석유의 최대량을 소비하도록 제안하고 있다.-ADB, 개발 도상국들의 전염병 대응 위한 65억 달러 규모 구제금융 지원 발표, 주권적 운영비용 36억 달러 · 비주권적 운영비용 16억 포함-ADB, 베트남 은행(the State Bank of Vietnam / SBV)에 코로나19 대응 위한 재정지원과 정책조언 제공할 것-SBV, ADB의 65억 달러 구제금융 개도국 지원 높이 평가, 베트남에 대한 지원 프로그램과 사업 추진에 대한 지지의 뜻 전달택시회사 비나썬(Vinasun)은 코로나 유행으로 운송수요가 급감함에 따라 1분기 168억 동 (71만8300달러)의 손실을 기록했다고 발표. 비나썬은 호찌민시에서 가장 큰 택시회사로, 분기별 손실은 2003년 설립 이후 처음이다. 작년 1분기에는 320억 동(140만 달러)의 이익을 기록했다.-올해 1 분기 미국과 일본 등 주요 수출 시장에서 새우 수출 증가세-베 해산물 수출업자 협회(VASEP), 해외시장 수출 전년비 63% 급증, 일본에 1억 달러 이상을 수출하며, 수출 1위 시장 차지, 베트남 총 새우 수출 21% 맡아-올 1분기, 전세계 수출액 작년 동기 비해 8.4% 성장-미국 시장의 경우 올 1분기 : 수출액 1억1,550만 달러로 전년비 18.2% 급증, 주목할 포인트는 올1분기 베트남 새우 수출 상위 5대 시장 중 가장 높은 성장률-반면 동기에, EU(16%), 대한민국(6.3%), 중국(6.4%) 포함한 다른 주요 수출시장의 새우 수출 작년동기에 비해 수출액 줄어총리는 꽝닌(Quang Ninh)성 번돈경제특구 관리위원회의 역할, 책임, 권한 및 조직 구조에 대한 544/Qđ-TTg결정에 서명했다. 관리위원회는 꽝닌성 번돈경제특구에 대해 직접적인 국가적, 행정적 관리 기능을 수행하여 법에 따라 꽝닌성 번돈경제특구에 있는 투자자를 위한 투자, 생산과 운영 활동 등과 관련한 공공 행정 서비스 및 기타 지원 서비스를 제공하는 기능을 수행하고 관리하도록 한다. 총리는 꽝닌성 인민위원회에게 위탁하여 법령 82/2018/ND-CP 및 기타 관련 법률의 규정에 맞게 관리위원회의 업무, 권한, 조직 구조 및 인원을 구체적으로 규정하도록 지시. 시범 운영 기간은 2020년 4월 21일부터 3년(36개월)이다. 3년 동안 시범 운영을 시행한 후에 꽝닌성 인민위원회는 시행 결과에 대해 평가하고 종합하여 규정대로 정부와 총리에 보고하도록 한다.- DOW : 23,515.26 (+0.17%)- NASDAQ : 8,494.75 (-0.01%)- S&P500 : 2,797.80 (-0.05%)- STOXX600 : 333.24 (+0.94%)- 달러인덱스 : 100.43 (+0.04%)- WTI : 16.50 (+19.74%)- 미국 10년물 : 0.6015 (-1.75bp)"유정 폐쇄 시작됐다" 산유량 감소 예고…6월물 WTI, 이틀 연속 19%대 상승코로나19 치료제 난항? 다우지수 400p 오르다 강보합 마감…유럽증시는 1% 강세메릴랜드·버지니아주지사, 대통령에 "연방직원 재택근무 연장" 요청뉴욕주, 무작위 항체검사서 14% 양성…항체 보유 `숨은 감염자` 200만명대 추정"뉴욕시 첫 확진자 나온 3월 1일, 이미 1만명 감염됐다" 분석도미국인의 해외거주 가족의 영주권 취득 중단…EB-1도 제한미국인의 21세 미만 자녀·배우자, 코로나19 의료진, 미군 등 예외비이민 비자 취득엔 영향 없어…"코로나19 대응 실패 모면용" 비판도폭스뉴스서 "김여정 만나봤지만, 누가 북한 이끌든 우리 목표는 여전"독일 모든 주에서 공공시설 마스크 착용 의무화…이탈리아도 의무화 검토`신 인프라`와 함께 교통·수리 등 `전통 인프라`도 언급무역전쟁 이은 위기에 `옌안정신` 내세우며 체제결속 도모시안 시내 직접 둘러보며 일상 생활 회복 상황도 파악산시성 시찰서 코로나19 속 소학교 학습 상황 점검코로나19 바이러스 발원지 논란 진화 나서…"과학에 맡기자"5년간 자사 플랫폼 이용하는 온라인 매장 100만개 창출신규 확진자 이틀 연속 400명대…누적 1만3천141명리먼 사태 충격 남아 있던 2009년 5월 이후 처음최대 7년형 및 벌금형 도입…의료진, 열악한 숙소 현실 고발하기도파키스탄 누적 확진자 1만명 넘어…한국 추월 임박소비 -6.4%…외환위기 후 최저1980년 석유파동, 1998년 외환위기, 2020년 코로나?마이너스 성장 전망 잇따라韓銀도 0%대로 전망 낮출듯기간산업기금 조성 `첫단추`여당, 산업은행법 개정안 발의이익공유 조건으로 지원 계획산은·수출입銀 긴급 지원`마이너스통장` 형식 한도대출전국 섬유산단 르포대구 염색공장 20곳 셧다운부산·경남, 금요일마다 휴무강남 이어 마용성도 내림세부동산 시장 냉기 전국 확산원유 ETN·ETF `투자경보`유가 급락 큰 손실 우려대도약 골든타임 맞은 K바이오변방에서 중원으로 `진격의 K의약품`5년간 20조 기술수출이 밑거름잘 갖춰진 신약개발 인프라코로나로 기회잡은 K바이오고르게 키운 `포트폴리오의 힘`이 시국에도 빛난 `차석용 매직`"외부충격 대비" 내진설계 경영론화장품·음료·생활용품 다각화1분기 영업이익 7.4%↑쇼핑몰 거래액 56% 늘고웹툰 月이용 6200만명 돌파매출은 작년보다 14.6% 증가국내 최초 최고 권위의 베트남 아세안 진출 최고경영자과정 제4기 (2020.6.9 - 11.24 해외연수 포함 6개월과정)베트남 아세안 지역, 산업 금융 IT 유통 건설 개발 부동산 투자·진출의 원스톱 솔루션!!유은길기자 egyou@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지