UNVS(유엔브이에스), 싱글 2집 타이틀곡은 ‘Give You Up’…트랙리스트 공개

그룹 UNVS(유엔브이에스)가 더욱 업그레이드된 비주얼과 노래로 돌아온다.UNVS(JUN H.(준현), YY(와이와이), 은호, 창규, 젠)는 24일 0시 공식 SNS를 통해 두 번째 싱글 앨범 ‘SOUNDTRACKS FOR THE LOST & BROKEN(사운드트랙스 포 더 로스트 & 브로큰)’의 트랙리스트 포스터를 공개했다.이번 앨범에는 타이틀곡 ‘Give You Up(기브 유 업)’을 비롯해 은호의 솔로곡인 ‘WATERFALL(워터폴)’까지 총 2트랙이 수록됐다. 특히 이번 은호의 솔로곡을 시작으로 앞으로 발매될 앨범에 멤버들의 각 솔로곡을 수록하며 개개인의 매력을 보여줄 예정이다.타이틀곡 ‘Give You Up’은 지난 앨범에 이어 room102가 다시 한번 프로듀싱을 맡았으며, 데뷔 싱글 ‘Timeless(타임리스)’에 이어 사랑을 테마로 방황하고 상처받은 영혼들의 이야기를 담아냈다고 해 더욱 기대를 모은다.특히 트랙리스트와 함께 UNVS의 모습이 담긴 사진도 공개, 기존과 확 달라진 비주얼로 단숨에 시선을 잡아끌었다. 젠의 파격적인 은발 변신뿐 아니라 멤버 전원의 한층 업그레이드 된 비주얼이 새 앨범에 대한 기대감을 고조시켰다.UNVS의 두 번째 싱글 앨범 ‘SOUNDTRACKS FOR THE LOST & BROKEN’은 오는 5월 15일 정오에 발매될 예정이다.한편 UNVS는 국내 엔터 업계 최초로 온라인 팬미팅 투어 ‘UNVS ONLINE GLOBAL FAN TOUR’를 진행, 지난 22일 마이뮤직테이스트 메이크 시스템을 통해 선정된 투어 국가를 공개했다. 이에 UNVS는 오는 5월 19일 프랑스 파리를 시작으로 5월 26일 영국 런던, 6월 2일 스페인 마드리드, 6월 9일 미국 LA, 시카고, 애틀란타, 6월 16일 러시아 모스코바 등 총 5개국을 테마로 온라인 팬미팅을 진행한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지