공원소녀(GWSN), 타이틀곡 ‘BAZOOKA!’ 포함 ‘the Keys’ 4色 오버뷰 영상 공개

공원소녀(GWSN)의 새 앨범 수록곡들을 미리 감상할 수 있는 오버뷰 영상이 베일을 벗었다.공원소녀는 23일 0시 공식 SNS 및 유튜브 채널을 통해 네 번째 EP 앨범 ‘the Keys(더 키즈)’ 오버뷰(ALBUM OVERVIEW) 영상을 공개했다.공개된 영상 속에는 중독성 강한 일렉트로팝부터 감각적인 느낌의 라틴 R&B 곡까지 공원소녀만의 다채로운 음악 스펙트럼이 돋보이는 ‘the Keys’ 음원 하이라이트 메들리가 담겼다.텐션을 서서히 예열시키는 인트로를 시작으로, 새롭게 바뀐 공원소녀의 모습을 엿볼 수 있는 일렉트로팝 스타일의 타이틀곡 ‘BAZOOKA!(바주카!)’, 공원소녀가 새롭게 시도하는 재즈팝 스타일의 ‘공중곡예사(Wonderboy, the Aerialist)’, 스타일리시한 레트로 어반 감성이 물씬 묻어나는 ‘Tweaks ~ Heavy cloud but no rain(트윅스)’, 감성적인 라틴 R&B 멜로디에 비트감이 더해진 ‘After the bloom(alone)(애프터 더 블룸)’까지 각기 다른 매력을 지닌 트랙들이 이번 앨범에 수록됐음을 알 수 있다.각 트랙별 하이라이트 영상을 통해 완전히 새로워진 콘셉트와 스타일을 자랑하는 공원소녀의 모습도 만나볼 수 있다. 흥겹게 파티를 즐기는 듯한 모습부터 도도하면서도 매혹적인 분위기를 발산 중인 멤버들의 모습은 팬들의 기대감을 더욱 높이고 있다.공원소녀의 네 번째 EP 앨범 ‘the Keys’는 오는 28일 오후 6시 국내외 온라인 음원 사이트를 통해 동시 발매된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지