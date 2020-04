안테나, 전 아티스트 함께 부른 `에브리씽 이즈 오케이` 29일 음원 발표

한국경제TV 핫뉴스

안테나의 전 아티스트가 함께한 릴레이 라이브 스트리밍 `Everything Is OK`가 공연으로 시작해 음원으로 마무리된다.안테나는 아티스트들이 모두 참여한 음원 `Everything Is OK(with Antenna Ver.)`를 오는 29일 오후 6시 각종 음원사이트에서 발표한다.Toy(유희열), 이진아, 윤석철, CHAI(차이, 이수정), 샘김, 정재형, 정승환, 박새별, 권진아, 루시드폴, 페퍼톤스는 `Everything Is OK with Antenna`를 지난 11일과 12일, 18일과 19일 나흘에 걸쳐 안테나 공식 유튜브를 통해 열고 안테나 녹음실에서 라이브 무대를 꾸몄다.`Everything Is OK with Antenna`는 음악을 통해 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 지친 리스너들에게 위로와 격려를 건네겠다는 기획으로 출발했던 안테나의 소규모 랜선 페스티벌.특히 페퍼톤스의 `Everything Is OK`는 릴레이 스트리밍의 메인 테마곡으로 사용되며 위로와 용기를 선사했다. 이에 안테나의 전 아티스트들은 한마음으로 목소리를 모아 `Everything Is OK (with Antenna Ver.)` 발매라는 특별한 선물을 준비했다.더욱이 `Everything Is OK (with Antenna Ver.)`의 음원 수익금은 코로나바이러스감염증 위기 극복을 위한 기부금으로 전달, `좋은 사람, 좋은 음악`이라는 안테나의 모토를 다시 한번 되새기게 만들 전망이다.한편 안테나 전 아티스트의 목소리가 담긴 `Everything Is OK (with Antenna Ver.)은 오는 29일 오후 6시에 각종 음원사이트에서 만날 수 있다.