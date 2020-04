파나틱스, `바비 걸` 콘셉트 포토 공개 완료…‘반전 매력 완성’

한국경제TV 핫뉴스

컴백을 앞둔 파나틱스의 새로운 매력이 팬들을 찾았다.에프이엔티는 23일 공식 SNS 채널에 파나틱스의 새 미니앨범 `PLUS TWO`의 2종의 콘셉트 포토를 공개하고 컴백 카운트다운에 돌입했다.앞서 두 종류의 콘셉트 포토로 팬들의 눈길을 사로잡았던 파나틱스 멤버들. 이번 역시 2가지 콘셉트를 통해 `반전`을 선사하며 개성을 살렸다.파나틱스는 먼저 감각적인 조명을 활용해 키치하면서도 도발적인 매력을 전한데 이어, 또 다른 콘셉트에서는 상큼한 소녀의 모습으로 다채로운 색깔을 뽐냈다.도아와 도이, 시카, 지아이에 새롭게 합류한 나연, 비아까지. 파나틱스는 `6인 6색`의 개성은 물론 그룹으로서도 새로운 정체성을 드러내며 컴백에 대한 기대감을 더욱 끌어올렸다.콘셉트 포토에 이어 새 미니앨범 `PLUS TWO`의 본격적인 힌트가 팬들을 만날 예정. 이들은 오는 27일 앨범 프리뷰와 트랙리스트를, 그리고 30일에는 타이틀곡 `Vavi Girl`의 두 번째 뮤직비디오 티저로 팬들의 관심을 집중시킬 전망이다.한편 파나틱스는 오는 5월 4일 두 번째 미니앨범 `PLUS TWO`를 발매하고 타이틀곡 `Vavi Girl`로 본격적인 컴백 활동에 돌입할 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지