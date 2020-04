마마무 솔라, 23일 데뷔 6년 만에 첫 싱글 앨범 `SPIT IT OUT` 발매

한국경제TV 핫뉴스

마마무 솔라가 데뷔 첫 싱글 앨범 `SPIT IT OUT`을 발표한다.솔라는 23일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 첫 싱글 앨범 `SPIT IT OUT`을 발매하고, 본격 솔로 아티스트로의 도약을 알린다.타이틀곡 `뱉어`는 에너제틱한 비트 위에 트랜스 사운드가 가미된 곡으로, 이국적인 라틴 기타 리프에 뜨거운 숨을 뱉어내는 탑라인이 집중도를 높인다.솔라 자신이 하고 싶은 말과 행동을 거침없이 뱉어낸 노래로, 타인의 기준에 얽매이지 않는 당당하고 자신감 있는 자신의 모습을 표현했다.특히 국내 최고의 히트메이커 김도훈과 솔라가 공동 작사 및 작곡에 참여했으며, 독특한 신스 사운드에 자전적인 가사로 구성된 캐치한 훅이 매혹적으로 다가온다.음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 솔라의 개성을 한껏 살린 다양한 콘셉트의 향연이 펼쳐진다.파격적인 콘셉트와 중독성 강한 음악, 그리고 화려하고 매혹적인 퍼포먼스가 어우러져 보는 이들의 눈과 귀를 모두 매료시킬 예정이다.이처럼 솔라는 데뷔 6년 만에 첫 싱글 앨범 `SPIT IT OUT`을 발표하며, 본격 솔로 아티스트로 도약한다.첫 싱글 앨범 `SPIT IT OUT`은 솔라의 열정과 음악적 역량을 모두 쏟아부은 앨범으로, 솔라가 앨범 전반에 걸쳐 직접 참여하며 완성도를 높였다.이를 위해 어디서도 본 적 없는 기발하고 독특한 콘셉트를 선보이며 연일 이슈를 장악, 독보적인 솔로 아티스트의 탄생을 예고해 귀추가 주목된다.한편, 솔라는 23일 오후 6시 방송되는 Mnet `엠카운트다운`에서 솔로 데뷔곡 `뱉어` 무대를 최초 공개한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지