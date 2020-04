몬스타엑스 주헌, 새 앨범 트레일러 챕터 ‘CHAOTIC’ 오픈

한국경제TV 핫뉴스

그룹 몬스타엑스의 주헌이 악동 같은 면모로 이목을 집중시켰다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 21일 공식 SNS 채널에 몬스타엑스의 새로운 미니앨범 'FANTASIA X(판타지아 엑스)'의 TRAILER CHAPTER.3 CHAOTIC(트레일러 챕터.3 카오틱)을 공개했다.공개된 트레일러 챕터 속 주헌은 갖가지 물건들이 가득 쌓여있는 공간을 거침없이 난입, 상자에 놓인 열쇠를 발견한다. 시큐리티 요원의 인기척을 느낀 그는 자신의 위치가 발각될 위기에 처하자 몸을 숨기고 품속에 가지고 있던 라이터를 꺼내 불을 켠다. 그러자 요원의 움직임을 비롯한 모든 순간들이 순식간에 멈추고, 주헌은 열쇠를 꺼내 유유히 현장을 빠져나온다.주헌은 장난기 어린 표정과 재치 넘치는 모습으로 어디로 튈지 모르는 악동 같은 면모를 드러내며 보는 이들의 입가에 미소를 자아냈다. 또한, 형원, 셔누의 트레일러 챕터에서 등장했던 열쇠가 이어 발견되면서 세 사람 사이에서 어떤 연관성이 나타나게 될지 흥미를 유발했다. 여기에 도입부부터 감각적인 비트와 웅장한 멜로디 역시 새 앨범과 신곡에 대한 궁금증을 더욱 끌어올린다.이처럼 몬스타엑스는 공개하는 편마다 눈을 뗄 수 없게 만드는 전개와 영화 같은 퀄리티, 압도적인 스케일, 중독성 강한 비트를 담은 트레일러 챕터를 통해 역대급 앨범을 예고하고 있다. 올해 2월 발표한 미국 정규앨범 'ALL ABOUT LUV(올 어바웃 러브)'로 '빌보드 200' 5위, 지난 15일 공개한 일본 싱글 'Wish on the same sky(위시 온 더 샘 스카이)'로 타워레코드, 빌보드 재팬 주간 차트에서 각각 1, 2위를 차지하며 글로벌 팬들의 주목을 받고 있는 이들이 어떤 콘셉트의 새 앨범으로 돌아올지 기대감을 모은다.한편, 몬스타엑스(셔누. 민혁. 기현. 형원. 주헌. 아이엠)는 오는 5월 11일 앨범 'FANTASIA X(판타지아 엑스)' 발표를 앞두고 컴백 준비에 박차를 가하고 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr