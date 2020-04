민서, 알앤비 신곡 `No Good Girl` 28일 발표

한국경제TV 핫뉴스

가수 민서가 새로운 색깔의 알앤비 신곡으로 돌아온다.소속사 미스틱스토리는 22일 "민서의 신곡 `No Good Girl(노굿걸)`이 28일 공개된다"고 밝혔다.공개된 티저 이미지 속 민서는 흰 티셔츠와 청바지, 운동화 조합으로 내추럴한 매력을 보여주는 동시에 한층 성숙해진 비주얼로 시선을 사로잡았다.`No Good Girl`은 연인에게 좋은 모습뿐만 아니라 서로 꾸밈없는 모습 그대로를 보여주며 사랑하고 싶은 마음을 담은 노래로, 김이나가 작사하고, 라디 (Ra. D)가 프로듀싱했다.지난 2018년 `멋진 꿈`과 함께 비상한 민서는 4부작으로 구성된 첫 번째 미니앨범 `The Diary of Youth(더 다이어리 오브 유스)`에서 맑고 꾸밈없는 보컬과 변화무쌍한 매력으로 주목받았다.이후 발라드 싱글, 드라마 OST 등을 통해 섬세한 감정선을 보여준 민서는 이번 신곡에서 한층 무르익은 감성과 목소리를 들려줄 것으로 기대된다.민서의 `No Good Girl`은 28일 오후 6시 각 음원 사이트를 통해 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지