■ Global ETF Daily & News ■ (2020/04/22)파생/ETF 강송철 /곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: AMLP(+2.4%), XOP(+1.3%), TLT(+1.3%), TIP(+0.5%), IEF(+0.3%)* Losers: USO(-25.1%), PALL(-12.0%), GREK(-5.7%), SOXX(-4.9%), I GV (1,690 0.00%) (-4.6%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: UNG(+9.7%), XBI(+6.3%), XOP(+5.3%), TLT(+4.5%), AMLP(+3.6%)* Losers: USO(-39.7%), PALL(-13.0%), OIH(-10.3%), KOL(-10.1%), RSX(-9.7%)▶️ 52 Week HighIEI(+0.1%)▶️ 52 Week LowOILK(-27.2%), USO(-25.1%), BNO(-19.6%), USL(-17.8%), DB (710 +0.71%) O(-12.4%)♣️ News[FT] US oil price takes new dive as market turmoil widens- 원유선물 6월물 가격 절반 가까이 급락. 브렌트유 18년 만에 20$ 하회. 원유 6월물 11.5$ 마감- 월요일 사상 처음 (-)로 하락한 5월물 가격은 만기일 반등, 10$로 마감- IEA는 다음달부터 적용되는 감산안을 최대한 빨리 시작, 더 큰 폭 감산도 고려해야 한다고 주장- 사우디는 화요일 석유 시장 안정화 위해 OPEC+ 일부 국가와 함께 조치 취할 준비되었다 언급- 러시아는 브렌트 가격이 2002년 이후 최저치 기록을 종말론적 사건으로 볼 필요가 없다 언급- 트럼프, 에너지 생산기업 유동성 확보와 미래의 일자리가 확보될 수 있도록 계획 수립 지시[SA] U.S. Oil Fund rolling some of holdings into later months- 원유 ETF USO, 자산 5%를 원유선물 8월물로 롤오버. 어느 만기 선물에도 투자할 수 있다고 공지- USO 현재 자산 40% 6월물, 55%는 7월물, 5%는 8월물에 투자- 원유선물의 가격 괴리 심화. 6월물 11$, 7월물 18$, 8월물은 21$에 거래 중. 전일 USO -27% 하락