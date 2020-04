(여자)아이들, `Oh my god` 스페셜 안무 영상 공개…‘사랑스러운 매력 가득’

한국경제TV 핫뉴스

그룹 (여자)아이들이 신곡 `Oh my god`의 스페셜 안무 영상을 공개해 화제다.큐브 엔터테인먼트는 지난 20일 오후 (여자)아이들의 공식 SNS 채널을 통해 새 미니앨범의 타이틀곡 `Oh my god`의 스페셜 안무 영상을 공개했다.이번 스페셜 안무 영상은 `Oh my god` 뮤직비디오 조회수 5,000만 뷰 달성 공약 이벤트를 위해 특별히 제작된 것으로, 공개된 영상 속 (여자)아이들은 하얀 원피스와 날개, 링 머리띠를 하고 천사와 같은 모습으로 `Oh my god`의 퍼포먼스를 펼치고 있다.특히 카리스마와 몽환미가 돋보였던 그간의 `Oh my god` 무대와는 달리 사랑스럽고 장난기 넘치는 모습으로 색다른 매력을 뽐내고 있어 팬들의 뜨거운 환호를 이끌어냈다.(여자)아이들은 지난 6일 발매된 세 번째 미니앨범 `I trust`로 연일 자체 최고 기록을 경신하며 무서운 상승세를 이어가고 있다.(여자)아이들은 이번 앨범으로 전 세계 58개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트 1위, 미국 빌보드 5개 차트 랭크, 주간 음반 차트 1위, 지상파 음악방송 그랜드슬램이라는 대기록을 썼으며, 타이틀곡 `Oh my god` 뮤직비디오 역시 공개 하루 만에 1,700만 뷰, 이틀 만에 3,000만 뷰, 일주일 만에 5,000만 뷰를 넘어선 것에 이어 공개 13일 만에 7,000만 뷰를 돌파하며 빠른 속도로 1억 뷰를 향해 달려가고 있다.한편, (여자)아이들은 21일 SBS MTV `더쇼`에 출연해 `Oh my god` 무대를 선사할 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지