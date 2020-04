크래비티, 데뷔 앨범 한터차트 주간 음반 차트 1위 등극

한국경제TV 핫뉴스

신인 보이그룹 크래비티(CRAVITY)가 데뷔 앨범으로 한터차트 주간 음반 차트 1위에 올랐다.음반 집계 사이트 한터차트에 따르면 크래비티는 지난 14일 발표한 데뷔 앨범 ‘CRAVITY SEASON1. [HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE](크래비티 시즌1. [하이드아웃 : 리멤버 후 위 아])’로 총 5만 2627장의 판매고를 올리며 한터차트 주간 음반 차트(2020.04.13~2020.04.19 집계 기준) 1위를 차지하는 기염을 토했다.특히 발매일 기준 일주일 동안의 음반 판매량을 의미하는 초동 판매량(2020.04.14~2020.04.20)에서는 총 5만 3160장에 육박, 올해 앨범을 발매한 보이그룹 중에 초동 판매량 8위에 오르며 신인그룹의 데뷔 앨범으로는 이례적인 성과를 거둬 2020년 슈퍼 루키임을 입증했다.뿐만 아니라 크래비티는 앞서 앨범 발매 직후 ‘아이튠즈 톱 케이팝 앨범 차트’에서 미국과 일본을 비롯해 7개 지역 1위에 오른 바 있고 총 12개 지역에서는 톱 3를 비롯해 아이튠즈 종합 차트인 ‘월드와이드 아이튠즈 앨범 차트’에서 4위를 기록하며 글로벌한 성적까지 거두는 등 국내외 차트에서 뜨겁게 주목받고 있다.데뷔 앨범 ‘CRAVITY SEASON1. [HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE]’는 첫 여정을 시작하며 느끼는 다양한 감정들을 이라는 공간을 통해 공유하고 교감하고 꿈꾸며, 팬들에게 행복과 위로가 될 수 있는 아지트가 되고 싶은 마음을 담았다. 또한, 자신들만의 음악과 퍼포먼스로 이목을 집중시키겠다는 의지와 대중들과 팬들에게 던지는 포부가 내포돼있다.한편, 크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 신곡 ‘Break all the Rules(브레이크 올 더 룰즈)’로 활발한 음악 활동을 이어가는 중이다. ‘스스로 가둔 틀과 규칙을 깨부수자’는 의미를 바탕으로 거칠고 강렬한 멜로디와 패기 넘치는 퍼포먼스를 보여주며 음악 팬들의 많은 사랑을 받고 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지