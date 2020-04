■ Global ETF Daily & News ■ (2020/04/21)파생/ETF 강송철 /곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: UNG(+8.0%), XBI(+3.7%), GDX(+2.7%), WEAT(+1.7%), XOP(+1.5%)* Losers: USO(-10.9%), RSX(-4.0%), ITB(-4.0%), XLU(-3.8%), VNQ(-3.7%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: XBI(+14.0%), IBB(+10.3%), UNG(+8.8%), SK (185,500 -1.33%) YY(+7.3%), IHI(+7.0%)* Losers: USO(-23.9%), OIH(-9.8%), RSX(-7.7%), CORN(-5.4%), EWP(-4.6%)▶️ 52 Week HighKURE(+3.6%), CLIX(+3.1%), ARKG(+3.1%), FBT(+2.2%), PTH(+1.9%)▶️ 52 Week LowUSO(-10.9%), OILK(-5.8%), GS (37,350 -2.61%) G(-4.3%), CORN(-3.1%)♣️ News[FT] US oil price below zero for first time in history- 사상 처음 원유선물 가격이 (-) 기록. 코로나에 따른 수요 부족과 공급 과잉, 저장공간 부족 때문- 오늘 만기인 WTI 5월물 장중 -40$까지 하락. 원유 파는 사람이 사는 사람에게 돈을 줘야한다는 뜻- 미국 전역에 걸쳐 원유 저장공간 포화 상태. 가장 큰 인수지점인 오클라호마 쿠싱도 마찬가지- 저장공간 이슈가 상대적으로 덜한 브렌트유는 -8.9% 하락, 25.6$- 거래가 더 활발한 WTI 6월물은 -15% 하락, 21.2$. 브렌트, WTI 모두 1월까지 가격 60$ 이상이었음- Stephen Schork, 미국 실업률 급등은 드라이빙 수요 감소를 의미. 원유 수요가 추가로 줄어들 것- 충분한 저장공간 확보한 트 레이 (37,700 -1.69%) 더에겐 차익거래 기회. 싼 가격에 원유 매입해 먼 만기 선물 매도- 먼 만기 선물 가격은 여름까지 락다운, 여행 금지가 완화되면 수요 살아날 것이라는 기대에 지지- 그럼에도 불구 일부는 당장 현물과 먼 만기 선물 사이 유례없는 가격 차가 지속될 수 있을지 의심