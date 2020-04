마마무 솔라, 솔로 데뷔곡 `뱉어` 티저 공개…‘매혹적 자태’

한국경제TV 핫뉴스

마마무 솔라가 솔로 데뷔곡 `뱉어` 티저를 추가 공개했다.솔라는 20일 0시 첫 싱글 앨범 `SPIT IT OUT` 타이틀곡 `뱉어`의 티저 이미지와 영상을 선보이며, 솔로 데뷔에 대한 열기를 달궜다.공개된 사진 속 솔라는 바닥에 몸을 기댄 채 깊은 눈빛과 매혹적인 자태로 시선을 사로잡는다.특히 손에는 고무장갑을 끼고, 그 위에 화려한 쥬얼리를 매치해 상상 이상의 기발하고 개성 강한 모습으로 신곡 `뱉어`에 대한 궁금증을 고조시켰다.또한 티저 영상 속 솔라는 댄서들 사이로 손가락 끝이 돋보이는 `핑거팁 퍼포먼스`를 선보이며 위풍당당하게 등장한다.보라색 의상과 오렌지빛 네일팁이 신비롭고 화려한 분위기를 더한 가운데, "하고 싶은 대로 다 하고 살아 지금껏 난"이라는 솔라의 솔직 당당한 노랫말이 솔로 아티스트로서의 강렬한 존재감을 더욱 부각시켰다.특히 솔라는 퍼포먼스가 더욱 돋보이기 위한 원테이크 촬영을 완벽하게 소화해내며 `퍼포먼스 퀸`의 탄생을 알렸다.오는 23일 솔라는 첫 싱글 앨범 `SPIT IT OUT`을 발매하고 솔로로 데뷔한다.타이틀곡 `뱉어`는 항상 새로운 것에 도전하는 솔라의 열정을 모두 쏟아부은 곡으로, 솔라의 본연의 모습을 음악과 개성으로 표현해낸 웰메이드 음악이라 할 수 있다.앞서 삭발 등 과감한 변신도 마다하지 않는 솔라의 팔색조 매력이 이슈로 떠오른 만큼, 솔로 데뷔곡 `뱉어`를 통해 보여줄 솔라의 모습에 귀추가 주목된다.한편, 솔라는 23일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 첫 싱글 앨범 `SPIT IT OUT`을 첫 공개한다.