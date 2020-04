[반도체(Overweight)/ KT (22,750 +3.41%) B Tech 김양재]★ T SM (26,550 -0.56%) C 실적으로 보는 비메모리 업황▶️ COVID-19 우려에도 불구 T SM C 1Q20 매출액 $10.3bn(-0.8% QoQ, +45.2% YoY), 영업이익 $4.3bn(+4.8% QoQ, +104.5% YoY), OPM 41.4%로 가이던스(매출액 $10.2bn, OPM 38.5%) 상회▶️ 2020E 매출 가이던스는 +20%→Mid to High teen% 소폭 하향(vs 컨센서스 +11% YoY). 2020E 매출 가이던스가 $40~41bn인 점을 감안하면 분기 매출은 Flat하고 Capa shortage도 지속 전망. CAPEX는 북미 장비 업체 물류 이슈에도 기존 가이던스 $15~16bn 유지▶️ Foundry 업계 가동률 변화가 적은 이유는 1) 5G와 IoT로 Chip 수요가 구조적으로 증가하고 2) Chip 사이즈 역시 커지고 있기 때문▶️ Foundry 업계 특히 10nm 이하 Capa shortage는 여전하며 관련 T SM C와 삼성전자 (50,700 -1.36%) 비메모리 CAPEX도 계획대로 집행될 것으로 예상. 최근 주가 약세로 국내 비메모리 Value chain 투자 매력 부각. 관련 삼성전자 (Buy, 목표주가 6만원), 에스앤에스텍 (18,350 -1.08%) (Not rated) 선호