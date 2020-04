◆… 탐앤탐스 블랙 청계광장점 '이용제 작가 blinding memory 展' 사진=탐앤탐스 제공

커피전문점 탐앤탐스가 따듯한 봄을 맞아 '제39회 갤러리탐(Gallary耽)' 전시를 진행한다고 17일 밝혔다. 39회 '갤러리탐' 전시는 수도권 주요 8개 매장에서 6월 29일까지 진행된다.'갤러리탐'은 탐앤탐스가 지난 2013년부터 신진작가 발굴 및 문화예술계 발전을 위해 정기적으로 진행해오고 있는 전시사업이다. 청계천, 압구정, 이태원 등 수도권 중심 지역의 탐앤탐스 매장에 신진작가의 작품이 전시되며 카페 전체가 갤러리로 활용된다. 그간 '갤러리탐'은 작품 전시 기회가 상대적으로 적은 신진작가들이 대중들에게 한발 더 다가설 수 있는 접점을 제공해 왔다. 이번 39회 갤러리탐에는 8명의 작가들의 작품이 전시되며 한 매장이 해당 작가의 전시관으로 꾸며진다. △블랙 압구정점에서는 이주연 작가의 '부재, 그 너머'展 △블랙 청담점에서는 권봄이 작가의 'Circulation(순환)' 展 △블랙 도산사거리점에서는 최지영 작가의 'Traveler:여행자' 展 △블랙 이태원점에서는 이선린 작가의 '(be) quietly secluded' 展 전시가 진행된다. △블랙 청계광장점에서는 이용제 작가의 'blinding memory' 展 △탐스커버리 건대점에서는 김경섭 작가의 'ONE FINE DAY' 展 △문정로데오점에서는 민토스 작가의 '두 땅의 주인(Lord of the Two Lands)' 展 △역삼 2호점에서는 남희승 작가의 '내일의 도구' 展 전시가 열린다. 여덟 곳의 전시 모두 각각의 색채가 뚜렷한 만큼 탐앤탐스 매장을 찾는 고객들에게 다양한 감동과 재미를 줄 수 있을 것으로 기대된다. 특히 블랙 청계광장점과 블랙 압구정점의 전시는 앵콜전으로 탐앤탐스가 발굴하여 활발히 활동하고 있는 기성작가들의 발전되고 색다른 시도의 작품들을 감상할 수 있다.이용제 작가는 찰나의 시간성을 내포하고 있는 비눗방울 이미지를 통해 시공간이 한데 섞인 오묘한 풍경을 그려내며 권봄이 작가는 '종이말기'라는 무의식적 반복행위를 통해 순환이라는 주제로 율동감있는 작업을 선 보인다. 탐앤탐스는 '갤러리탐' 외에도 독립영화를 후원하는 '탐시어터', 인디 뮤지션들에게 공연장을 제공하는 '탐스테이지'를 운영하며 문화예술 사업을 활발히 지원 중이다. 탐앤탐스 관계자는 “이제 카페는 더 이상 음료만 마시는 곳이 아닌 다양한 감성이 오갈 수 있는 문화 공간으로서 의미가 있다”며 “특히 최근 사회적 이슈로 많은 전시들이 취소되는 상황인 만큼 문화 생활에 목마른 시민들에게 작은 활기를 불어넣을 수 있길 바란다”고 말했다.조세일보 / 박병우 전문위원 pabw@joseilbo.com