지창욱, 장애아동을 위한 캠페인 ‘How You See Me?’ 재능기부 참여

한국경제TV 핫뉴스

배우 지창욱이 장애아동을 위한 캠페인에 참여했다.4월 20일 장애인의 날을 맞아 밀알복지재단이 진행하는 장애인식개선 캠페인 ‘How You See Me?’ (하우 유 씨 미?)에 재능기부로 동참한 것.이번 주 공개된 캠페인 영상 속 지창욱은 진정성 어린 눈빛과 모습으로 장애아동을 향한 잘못된 시선은 지우고, 있는 그대로의 모습을 봐달라는 캠페인의 메시지를 전했다.특히 지창욱은 “당신의 모습을 지워주세요. 편견을 지우고 아이들이 꿈과 가능성을 펼칠 수 있도록, 오늘 당신의 모습을 다시 그려주세요.”라며 부드럽고 진심 어린 목소리로 많은 이들의 참여를 독려하여 눈길을 끌었다.지창욱이 참여한 장애인식개선 캠페인 ‘How You See Me?’는 4월 20일부터 상시 진행되며, 온라인(miral.org/see)을 통해 장애인을 동등한 시선으로 바라보겠다는 인식개선 서약에 참여 할 수 있다.한편 지창욱은 오는 6월 SBS 금토드라마 ‘편의점 샛별이’에서 매력적인 로코 연기와 반전 허당미로 또 한 번 시청자들의 마음을 사로잡을 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지