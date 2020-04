에이티즈, KBS2 ‘뮤직뱅크’ 출연…스페셜 무대 꾸민다

한국경제TV 핫뉴스

에이티즈(ATEEZ)가 KBS2 ‘뮤직뱅크’에 출연해 특별한 무대를 꾸민다.17일 오후 방송되는 ‘뮤직뱅크’에서 에이티즈는 스페셜 무대에 등장해, 방송에서 한 번도 보여주지 않았던 최초 공개곡으로 팬들을 만난다.지난 2018년 10월 데뷔한 에이티즈는 데뷔앨범 `트레저 에피소드 1: 올 투 제로(TREASURE EP.1 : All To Zero)’로 발매 첫 주부터 미국 빌보드 월드앨범 차트에 랭크되며 무서운 신예의 등장을 알렸다.이후 다양한 장르를 넘나드는 음악적 소화력과 폭발적인 무대를 선사하며 국내는 물론 해외에서도 폭발적인 반응을 얻은 에이티즈는 지난 2월 `에이티즈 월드 투어 더 펠로우십: 맵 더 트레저(ATEEZ World Tour The Fellowship: Map The Treasure)`라는 타이틀로 두 번째 월드투어의 막을 올렸다.서울을 시작으로 미주와 유럽을 포함해 세계 15개 도시에서의 공연을 확정 지었던 이 투어는, 당시 데뷔한지 1년 3개월이 된 그룹이 K팝 사상 단일 투어로 최단 기간 내 10만 여명을 모객한 것으로 알려지며 더욱 눈길을 끈바 있다.이렇듯 무서운 속도로 성장하고 있는 에이티즈가 방송에서 최초 공개하는 곡으로 무대를 꾸밀 것으로 알려지며 그에 대한 궁금증이 더욱 높아져 가는 상황.이에 에이티즈 관계자는 “사회적 거리 두기 기간이 점점 길어지며 모두 힘든 시간을 보내고 있는데, 팬 여러분과 다 함께 이 시기를 잘 극복했으면 하는 마음으로 준비한 곡이니 오늘 방송에서 꼭 확인해주시길 바란다”고 전했다.에이티즈가 출연하는 KBS2 `뮤직뱅크`는 17일 오후 5시에 방송된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지