‘양념’을 뜻하는 영어 단어는 spice부터 condiment, flavor(ing)에

이르기까지 참으로 많은 단어들이 있습니다. 그런데 우리가

‘계절’로만 알고 있는 season(ing) 역시 ‘양념’이란 뜻이 있답니다.

스파이스 걸스. 사진=연합뉴스

호주 맥쿼리대 통 번역 대학원에서 석사학위를 받았 으며 현재 배시원 영어교실 원장을 맡고 있다.

YO I’ll tell you what I want, what I really really wantSo tell me what you want, what you really really wantI’ll tell you what I want, what I really really wantSo tell me what you want, what you really really wantI wanna, I wanna really really really wanna zigzig ha-자, 내가 진짜로 뭘 원하는지 말할 테니까.너도 네가 진짜로 뭘 원하는지 말해봐내가 진짜로 뭘 원하는지 말할 테니까.너도 네가 진짜로 뭘 원하는지 말해봐내가 진짜, 진짜, 진짜 뭘 원하냐면-If you want my future forget my pastIf you wanna get with me better make it fastNow don’t go wasting my precious timeGet your act together we could be just fine만약 내 미래를 원한다면 내 과거는 잊어버려.나랑 사귀고 싶다면 빨리 해치우는 게 좋을걸.이제 내 소중한 시간을 낭비하지 마.우리는 잘 맞을 거야.상큼한 가사가 매력적인 이 노래는, 1990년대 말 영국을 넘어 미국과 전 세계를 강타한 ‘Spice Girls’의 노래 [Wannabe]입니다. ‘양념 소녀들(?)’이란 이름처럼 정말 어깨가 들썩일 정도로 신나는 노래인데, 좋은 양념들이 맛있는 음식을 만드는 것처럼 많은 양념 같은 사건들이 우리의 삶을 좀 더 다채롭고, 맛깔나게 만든다고 생각합니다. 그래서 오늘은 ‘양념’과 관련된 영어 표현들에 대해 알아보도록 하겠습니다.우선 ‘양념’을 뜻하는 영어 단어는 위에서 언급한 spice부터 condiment, flavor(ing)에 이르기까지 참으로 많은 단어들이 있습니다. 그런데 우리가 ‘계절’로만 알고 있는 season(ing) 역시 ‘양념’이란 뜻이 있답니다. 그래서 hot macaroni seasoned with tomato sauce‘양념’을 뜻하는 영어 단어는 spice부터 condiment, flavor(ing)에 이르기까지 참으로 많은 단어들이 있습니다. 그런데 우리가 ‘계절’로만 알고 있는 season(ing) 역시 ‘양념’이란 뜻이 있답니다.는 표현은 ‘토마토소스로 조미한 따끈한 마카로니’라는 뜻이랍니다. 그리고 은유적인 의미로 ‘-에 [유머 등으로] 흥미[흥취]를 더하다’라는 뜻도 있어서, a speech seasoned with humor라는 표현은 ‘유머가 있는 이야기’란 뜻이랍니다. 한 걸음 더 나아가 ‘(경험이) 사람을 단련시키다’라는 뜻도 있어서 ball players seasoned by experience라는 표현은 ‘경험이 풍부한 구기 선수들’이라고 해석할 수 있답니다.그럼 대표적인 양념 중 하나인 소금과 관련해서는 어떤 영어 표현들이 있을까요? 혹시 rub salt in(to) the wound라는 표현을 들어보신 적 있나요? 말 그대로 ‘상처에 소금을 문지르다(염장을 지르다)’라는 말로 ‘사태를 더욱 악화시키다(to make a difficult situation even worse for someone)’라는 뜻이랍니다. 그리고 여기에서 발전해서 만들어진 표현으로 rub it in이란 표현도 있답니다. 같은 말을 반복해서 화를 돋우는 상황에서 쓰는 말인데, 우리 속담의 ‘불난 집에 부채질하다’의 의미로 이해하시면 좋을 것 같습니다. 그래서 I regret it. Don’t rub it in이라고 하면 ‘나도 후회하고 있으니, 이제 그 얘기는 그만해요’라고 해석할 수 있답니다.끝으로 우리가 ‘후추’라고만 외웠던 pepper 역시 동사로 ‘퍼붓다, 남발하다’의 뜻이 있답니다. 그래서 pepper stones at a bird는 ‘새에게 닥치는 대로 돌을 던지다’라는 뜻이고, The speaker was peppered with insulting remarks라는 표현은 ‘연설자에게 모욕적인 비평이 퍼부어졌다’는 뜻이랍니다.코로나19 때문에 모두가 정말 힘든 시기를 보내고 있습니다. 많이 부족하지만 이 영어 칼럼이 여러분의 영어 공부에 작은 양념이 되기를 진심으로 희망합니다.May the force be with you