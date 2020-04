투모로우바이투게더 연준, 첫 커버곡 ‘Song Cry’ 공개…‘매력적 음색 눈길’

한국경제TV 핫뉴스

그룹 투모로우바이투게더 연준이 팬들을 위한 커버곡을 깜짝 공개했다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 17일 0시 공식 SNS 채널을 통해 연준의 목소리로 재탄생한 `Song Cry`를 선보였다.공개된 음원에서 연준은 미국 싱어송라이터 어거스트 알시나(August Alsina)의 ‘Song Cry’를 자신만의 스타일로 재해석했다. R&B 감성이 물씬 느껴지는 독특한 음색이 원곡과는 또 다른 매력을 선사한다.연준이 자신의 이름으로 커버곡을 공개하는 건 이번이 처음이다. 특히 기존 투모로우바이투게더의 앨범에 담긴 목소리와는 다른 느낌의 보컬로, 투모로우바이투게더의 컴백을 기다리는 팬클럽 모아(MOA)의 뜨거운 반응이 이어지고 있다.이외에도 작업실에 앉아있는 연준의 모습을 흑백 톤으로 담아낸 사진을 공개해 눈길을 끌었다.한편, 투모로우바이투게더는 태현의 ‘Over And Over Again’, 다섯 멤버가 함께 부른 ‘In My Blood’ 등 커버곡을 공개하며 색다른 매력을 드러냈다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지