[메리츠증권 자동차 김준성]안녕하세요 메리츠증권 김준성입니다.Tesla와 관련한 흥미로운 기사가 있어 소개 드립니다.Tesla shares jump on Goldman Sachs ‘buy’ rating, https://bit.ly/3epZbfn공유 드린 세 장의 사진 파일 중 가장 왼쪽의 David Tamberrino는 19년 8월까지 Goldman Sachs에서 Tesla 및 북미 자동차 업체들을 분석해왔던 인물입니다. 16년 8월 Tesla에 대한 분석을 Neutral 의견으로 개진했으며, 17년 2월 이후에는 판매성장에 대한 불신 및 자본잠식 가능성에 대한 우려를 강조하며 19년 8월 Coverage Drop 전까지 Sell 의견을 고수해왔습니다. 판매 확대 및 현금흐름 개선 통한 자본 잠식 우려 해소 등의 변화에도 불구, 지속적으로 업체에 대한 불신을 보여왔다는 점에서 계속 화두가 되어왔습니다. 19년 8월 이후로는 더 이상 보고서 발간이 이루어지지 않았습니다.가운데는 Mark Delaney입니다. 이 분은 얼마 전까지 Micron을 포함한 반도체 업종을 분석해왔던 인물입니다. 그리고 20년 4월 14일 (지난 화요일)부터는 기존 반도체 Coverage를 Drop하고 Tesla를 포함한 자동차 업체들에 대한 분석을 개진했습니다. 전임자인 David Tamberrino와 달리 initiation 보고서에서 Tesla에 대해 Buy 투자의견과 $864 (전일 종가 대비 upside +18%) 적정주가라는 긍정적 입장을 취했습니다.Goldman Sachs의 Tesla 분석 애널리스트 교체 및 투자의견 변경은 최근 Tesla의 가파른 주가 회복 (지난 주 월요일 이후 +52%)과 더불어 현지 언론에서 큰 화두가 되고 있습니다. 물론 최근 주가 상승의 근본적인 이유는 1) 수요 (COVID-19 우려에도 불구 기대 이상의 글로벌 및 중국 판매실적 실현. 글로벌 +40% YoY), 2) 기술 (자율주행 Start-up 중 가장 높은 기술평가를 받아 왔던 Zoox의 Tesla WARP (자체적인 물류 소프트웨어 플랫폼) 불법이용 인정 및 보상 결정), 3) 비즈니스 모델 (더 낮은 원가의 대규모 배터리 셀 양산 기대감)에 근거하고 있다고 판단합니다.혁신기업의 등장은 소비자와 더불어 투자자가 느낄 수 있는 기술과 삶의 진화 속도를 바꾼다고 정의할 수 있습니다. 만약 Apple이 2007년에 iphone을 공개하지 않았다면, 어쩌면 우리가 Smartphone을 경험하기 시작한 시기는 기존보다 훨씬 더 뒤의 일이었을 수 있습니다. 지금 Goldman Sachs가 바뀐 것처럼, 앞으로 Tesla가 더 많은 새로운 비즈니스 모델을 전개해 나갈수록 더 많은 소비자와 투자자들이 Tesla와 Mobility 산업의 기업가치 평가에 있어 새로운 기준을 적용하기 시작할 것입니다.마침 Wall Street의 스타 애널리스트이자 Tesla에 대한 또 다른 대표적 비관론자인 Morgan Stanley의 Adam Jonas (가장 오른쪽 인물)는, 전일 보고서 발간을 통해 기존의 보수적 시각과 적정주가 $440을 유지했습니다. COVID-19라는 처음 겪어보는 대외변수가 존재하고 있는 현 시점에서 단기 주가의 향방은 누구도 알 수 없는 것이 사실입니다. 그러나 시장은 일시적 생산 및 판매차질보다는, 고도화된 BEV 플랫폼 제공과 이를 통한 자율주행 기술의 전개, 그리고 마침내 상용화가 시작된 모빌리티 서비스 비즈니스모델의 공개와 Tesla의 현금흐름 성장전환에 열광하고 있습니다.투자의 역사에 존재하지 않았던 가장 큰 산업의 도래가 코 앞으로 다가온 모습입니다. 지난 주 월요일 발간한 EV War (vol.1) - Who's the next Samsung (https://bit.ly/3c5srWX)을 통해 이 같은 변화의 방향을 구체화하고 다종 산업의 플 레이 (36,550 +2.81%) 어들에 대한 성패를 분석해보았습니다. 세미나 또는 컨퍼런스콜을 통해 더 많은 의견을 함께 공유하고자 합니다. 오늘도 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.