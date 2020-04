크래비티, 16일 ‘엠카운트다운’ 하이라이트 방송 출격…음악방송 데뷔 무대 첫 공개

한국경제TV 핫뉴스

신인 보이그룹 크래비티(CRAVITY)가 데뷔 무대를 최초 공개한다.크래티비(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 16일 방송되는 Mnet '엠카운트다운' 하이라이트 방송에 출연, 데뷔 무대를 선보인다.지난 14일 데뷔 앨범 'CRAVITY SEASON1. [HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE](크래비티 시즌1. [하이드아웃 : 리멤버 후 위 아])'를 발표하고 가요계에 화려한 신호탄을 올린 크래비티는 이날 타이틀곡 'Break all the Rules(브레이크 올 더 룰즈)'를 비롯해 서브타이틀곡인 'JUMPER(점퍼)' 등 다양한 스페셜 무대로 데뷔 무대를 가득 채울 계획이다.특히 방송 최초로 선보이는 신곡 'Break all the Rules'는 '스스로 가둔 틀과 규칙을 깨부수자'는 주제 아래 세상을 향해 던지는 청춘의 메시지를 담은 곡으로, 신인다운 패기와 에너지 넘치는 매력이 돋보인다. 이를 바탕으로 크래비티는 거칠고 파워풀한 사운드 위에 매력적인 랩과 보컬, 시선을 압도하는 퍼포먼스 무대로 듣는 즐거움에 보는 재미까지 더하며 완벽한 팀워크의 무대를 탄생시킬 예정이다.이밖에도 그룹 몬스타엑스의 주헌이 소속사 후배를 위해 선물한 곡 'JUMPER'를 포함한 스페셜 무대로 데뷔 무대를 기다린 팬들에게 한층 더 특별한 순간을 선사한다.크래비티는 2020년 슈퍼 루키로서 순항 중이다. 발매 당일 네이버 V 라이브로 진행된 데뷔 쇼케이스는 접속자 수 100만 명, 하트 수 2억 6천만 개를 돌파하며 성공적으로 마무리했고, 한터차트 음반 일간 1위, '아이튠즈 톱 케이팝 앨범 차트' 7개 지역 1위 12개 지역 톱 3, '월드와이드 아이튠즈 앨범 차트'에서 4위를 기록하는 등 폭넓은 활약을 보여주고 있다.데뷔부터 뜨거운 반응을 이끌며 가요계를 깜짝 놀라게 한 크래비티가 어떤 매력과 퍼포먼스로 담은 무대로 음악 팬들의 마음을 사로잡을지 기대감이 최고조에 다르고 있다.한편, 크래비티는 16일 오후 6시 Mnet '엠카운트다운' 하이라이트 방송을 시작으로 각종 음악 방송 프로그램을 통해 데뷔 무대를 펼친다.