‘주간아이돌’ 크래비티, 패기 넘치는 에너지+풋풋한 예능감 시청자 매료

신인 보이그룹 크래비티(CRAVITY)가 데뷔 첫 예능 프로그램 출연 소감을 전했다.크래비티는 소속사 스타쉽엔터테인먼트와 공식 SNS 채널에 지난 15일 방송된 MBC every1 '주간아이돌'의 인증 사진을 공개하고 프로그램 출연 소감을 밝혔다.크래비티는 소속사를 통해 "크래비티로 출연하는 첫 예능 프로그램이라 설레기도 하고 긴장을 무척이나 많이 했는데 광희 선배님과 허경환 선배님이 너무나도 잘 챙겨주셔서 즐겁게 녹화할 수 있었다. 정말 감사드린다"면서 "무엇보다도 멤버들의 솔직한 모습으로 팬분들께 웃음을 드릴 수 있어서 기뻤고 앞으로도 더 다양하고 좋은 모습을 보여드리는 크래비티가 되겠다"고 첫 예능 출연 소감을 전했다.이날 크래비티는 '주간아이돌'에서 신인의 패기와 풋풋한 예능감을 모두 선보이며 시청자들의 마음을 매료시켰다. 데뷔 2일 차 크래비티는 타이틀곡 'Break all the Rules(브레이크 올 더 룰즈)' 무대로 넘치는 에너지를 자랑했고, 100초 PR 시간에서 절제된 섹시미의 정모부터 '빅'한 키의 민희까지 멤버들의 이미지를 담은 별명을 소개하며 개개인의 매력 발산에 나섰다. 크래비티 내 1인자를 뽑는 '크라운비티'에서도 비주얼, 무대 장인, 예능 섭외 1순위, 팔씨름 등 자신 있는 분야 선점에 나서 보는 이들에게 웃음을 선사했다.뿐만 아니라 형 라인, 동생 라인, 단체로 다양한 게임을 진행하며 남다른 팀워크를 다졌고, 인기 코너 '얼굴 명창'에서는 상큼발랄한 귀여운 분위기의 온창부터 치명적인 아우라의 냉창까지 모두 완벽하게 소화하며 반전 매력을 펼치기도 했다. 또한, 우빈, 정모, 민희는 멜로망스의 '선물'을 감미로운 목소리로 노래했고, 크래비티 모두 몬스타엑스의 'DRAMARAMA(드라마라마)' 커버 댄스를 선보이는 등 예능 신생아로서 팔색조 매력을 마음껏 뽐냈다.지난 14일 데뷔 앨범 'CRAVITY SEASON1. [HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE](크래비티 시즌1. [하이드아웃 : 리멤버 후 위 아])'를 발표한 크래비티는 국내외 음악 팬들의 높은 관심을 받으며 초특급 신인임을 증명했다. 발매와 동시에 한터차트 음반 일간 차트 1위를 차지하며 화제를 모았고, 네이버 V 라이브를 통해 진행된 데뷔 쇼케이스에서는 접속자 수 100만 명과 하트 수 2억 6천만 개를 돌파했다. 트위터 전 세계 실시간 트렌드 상위권에 올랐으며 타이틀곡 뮤직비디오 유튜브 조회 수는 공개 하루 만에 300만 뷰를 훌쩍 넘기는 등 글로벌 루키의 행보를 보여주고 있다.한편, 크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 16일 오후 6시 Mnet '엠카운트다운' 하이라이트 방송에서 음악방송 최초로 'Break all the Rules' 데뷔 무대를 선보인다.